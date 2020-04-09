15 gün oldu, karar yok

YENİDÜZEN

Hükümet’in Corona virüs salgınından dolayı 25 Mart’ta açıkladığı "Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi"nin üzerinden 15 gün geçti, ‘Covid-19 Özel Sektör Maaş Desteği’yle ilgili çalışmalar henüz netleşmedi. Bakanlar Kurulu’nun kararı sonucu kapalı ya da gelir elde edemeyen sektörlerde görev yapan çok sayıda işçi, aylık 1.500 TL olarak açıklanan bu desteği bekliyor.

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratlarından oluşan komitenin “maaş desteği” için sürdürdüğü çalışmalarını tamamladığı, bugün Bakanlar Kurulu’na sunacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sonu YENİDÜZEN’e bilgi veren yetkililer, maaş desteği ile ilgili çalışmaları pazartesi ya da salı gününe kadar sonuçlandırmayı amaçladıklarını söylemişti.

50 bine yakın özel sektör çalışanının ‘maaş desteği’ kapsamında olması bekleniyor.



Yabancı işçiler ne olacak?



Hükümetin ilk açıklamasında ‘maaş desteği’nden yalnızca KKTC ve TC yurttaşlarının yararlanacağı belirtilmiş, etnik ayrımcılık içeren bu karar tepki toplamıştı.

Covid-19 Maaş Desteği’yle ilgili çalışan komitenin, çalışmalarına, ülkedeki tüm yabancı işçileri de dahil ettiği öğrenildi.

Çalışma Bakanlığı’nda KKTC ve TC yurttaşları dışında 4 bin 500 – 5 bin dolayında işçinin şu anda açık tutulan marketler, tedarikçiler gibi sektörlerde görev yaptığı, 6 bine yakın yabancı işçinin de kapalı sektörlerde çalıştığı üzerinde duruluyor.

6 bin yabancıya ‘cep harçlığı’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise, çalışma izniyle üçüncü ülkelerden gelen ve şu anda çalışmayan 6 bin kişi tespit ettiklerini, onlara da 1500 TL'den daha düşük, cep harçlığı olabilecek bir katkıda bulunacaklarını söylemişti.

Sucuoğlu, bu durumdakilere büyük oranda işverenleri tarafından belirli katkılar yapıldığını kaydetmişti.

‘Başvuru yapmayın’ denmişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, maaş desteği için "Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Daireleri’ne başvuru yapılmaması" için çağrı yapmıştı.

Çalışma Bakanlığı, hangi sektörlere destek verileceğinin belirlenmesi için komite kurulduğunu açıklamış, "1500 TL ücret desteği için başvuru şekli, yeri ve tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak" demişti.



‘İşsizlik Ödeneği’ düzenleniyor



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aynı zamanda nisan ayı sonuna kadar ‘işten duruş müracaatları’nı da dondurmuştu. Bu kararın özellikle hizmete açık bazı sektörlerden gelen “işsizlik başvuruları” nedeniyle alındığı iddia edilmişti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren bir kaynak, “İşsizlik ödeneği yeniden düzenlenecek, bu kararın amacı fırsatçılık ya da istismarı önlemektir, çünkü, halen faaliyetlerini sürdüren ve gelir elde eden sektörlerin, çalışanlarına yönelik işsizlik başvurusu yaptığı görülmüştür. İşletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliği üzerinden hareket edilecek” iddiasında bulunmuştu.

Çalışma Bakanlığı’nın bir süredir “ilaç ödemeleri”ni de durduğu, bu ödemelere yakında yeniden başlayacağı da ifade edilmişti.

Sucuoğlu "İhtiyat Sandığı'ndan avans verilecek” demişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'ndan geçirecekleri bir kararnameyle, Corona virüsü salgını nedeniyle iş yerleri kapandığı için geçim zorluğu yaşayan çalışanların mayıs ayının ilk haftasından itibaren İhtiyat Sandığı birikimlerinden ayda 2 bin TL çekebileceğini söylemişti.

Bakan Sucuoğlu, çalışma izniyle Türkiye dışındaki ülkelerden gelen ve şu anda çalışmayan 6 bin kişi tespit ettiklerini, onlara da 1500 TL'den daha düşük, cep harçlığı olabilecek bir katkıda bulunacaklarını açıklamıştı.

Çalışanların kendi yatırımlarından çekecekleri rakamın toplam birikimlerinin dörtte üçünü ve toplamda 10 bin TL'yi aşamayacağını kaydeden Bakan Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı'ndan çekilecek paranın geri ödeme koşulu olmayacağını ifade etmişti.

Şu anki düzenlemeye göre, İhtiyat Sandığı'ndan belli koşullarda yılda bir kez avans çekilebildiğini, ülkenin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak para çekilmesini kolaylaştırıcı düzenlemeye gitme kararı aldıklarını ve bu mayıs ayının ilk haftasından itibaren İhtiyat Sandığı'ndan ayda 2 bin TL çekilebileceğini kaydetmişti.