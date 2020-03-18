15 gün karakolda tutuklu bekleyecek

Lefkoşa’da kendisi ile barışmayan eşinin geçtiğimiz hafta içeceğine cinsel gücü artırıcı jel dökmesi üzerine tutuklanıp teminata bağlanan ve bu seferde eşinin ikametgâhına gizlice girip bıçak gösterip zorla kaçırdıktan sonra darp etmesi üzerine tutuklanan İ.K., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cennet Okur, zanlının Geceleyin ev açma, Mülke Tecavüz, Zorla İnsan kaçırma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Şiddet tehdidi, Ciddi darp ve Mahkeme emrine riayet etmeme, Koruma emrine riayet etmeme suçları ile methaldar olduğunu belirtti.

Okur, zanlı 15 Mart tarihinde Lefkoşa'da, kendisi ile tekrar barışması için eşi E.K.'nın Surlariçi'nde bulunan ikametgahının giriş kapısını bir cürüm işlemek maksadıyla anahtar ile açıp içeriye girerek ekmek bıçağını E.K.’nin sol el bileğine dayayıp EN 539 plakalı araca zorla bindirerek Uluslar Arası Kıbrıs Üniversitesi bölgesinde tepelik bir alana götürüp, yine uzunluğu ve rengi henüz tespit edilemeyen ekmek bıçağını sol el bileğine dayayarak "seninle boşanmak istemiyorum, aynı evin içinde yaşarız sen istediğin gibi yaşarsın ne istiyorsan o olurum" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Okur, zanlının ayni gün aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Okur, zanlının Aile ve Ceza Mahkemesi’nin verdiği müştekiye 100 metre mesafe yaklaşmama ve evinden izinsiz ayrılmama emrine uymadığını söyledi. Okur, zanlının müştekiye karşı sürekli suç işleme eğilimi olduğundan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere Alayköy Karakolu’nda tutuklu kalmasına emir verdi.