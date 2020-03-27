15 bin yabancı işçi kaderine terk

UBP – HP Hükümet’nin ‘Toplumsal Dayanışma için 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi’nde 15 bini aşkın 3’üncü ülke yurttaşı kaderine terk edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğu, son 8 yılda 3’üncü ülkelerden gelen işçi sayısının 2018’de 14 bin 657’ye yükseldiğini belirtmişti… Bu verilere göre, şu anda ülkede bulunan 15 bini aşkın 3’üncü uyruklu işçinin ne yapacağı bilinmiyor…

‘IRKÇI PAKET’

Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit: “Bu pakette ırkçılık var”

Avukat Emine Çolak: “İnsani yönden büyük eksiklik içeren bir paket”

Avukat Öncel Polili: “Yabancı işçilerin, bu aşamada işi çok daha zor”

Devrim DEMİR

UBP – HP Hükümet’nin ‘Toplumsal Dayanışma için 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi’nden ülkede bulunan 15 bini aşkın 3. ülkelerden gelmiş işçiye bir şey çıkmadı…

Birçok ülke ile birlikte ‘hayatın durduğu’ Kıbrıs’ın kuzeyinde, zaten ‘hakkını alamadığı’ için isyan eden, kötü koşullarda terk edilen binlerce işçi KADERİNE TERK edildi…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğu, son 8 yılda 3’üncü ülkelerden gelen işçi sayısında dikkat çekici artışların olduğu belirttiği açıklamasında, 2010 yılında 2 bin 917 olan üçüncü dünya ülkesi işçi sayısının 2018’de 14 bin 657’ye yükseldiğini belirtmişti… Bu verilere göre, şu anda ülkede bulunan ve ‘çalışmayan’ 15 bini aşkın 3’üncü uyruklu işçinin ne yapacağı bilinmiyor…

Ülkede bulunan yaklaşık 15 bini aşkın yabancı işçi için tek bir çözüm üretilmeyen paketi birçok kesim ‘Irkçı’ olarak değerlendirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Avukat Öncel Polili, Avukat Emine Çolak ve Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, ‘Ekonomik Önlemler Paketi’nde ciddi bir eksiklik olduğuna dikkati çekti.

‘Irkçı’ paket

Açıklanan pakette hükümetin insanları açlıkla sınadığına, yabancı işçiler için hiçbir karar alınmadığına dikkati çeken kesimler, hükümetin açıkladığı paket kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiği görüşünde.

Avukat Emine Çolak: “Paket hatadır”

Avukat, İnsan Hakları Savunucusu Emine Çolak, pakette çok ciddi bir eksiklik olduğuna vurgu yaptı. Çolak, “Hükümetin açıkladığı paket hatadır ve düzeltilmesi gerek. İnsani yönden değerlendirdiğim zaman, büyük eksiklik içeren bir paket. Hepimiz aynı durumdayız, ancak ülkede yasal olarak bulunan yabancı kesim işçilerin de düşünülmesi gerekirdi. Bu pakette yabancı kesim neden dışlandı? Bu paketi hata olarak görüyorum, kasıtlı yapıldığını varsayarsak ürkütücü bir şey çıkar ortaya. Hatanın fark edilerek, düzeltilmesi inancındayım.”

Avukat Öncel Polili: “Yabancı işçiler çok daha zor durumda”

Avukat Öncel Polili, ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek hükümetin bir takım önlemler aldığını belirtti. Bu önlemler içinde ülkede var olan yabancı işçiler için tedbir alınmadığına dikkati çeken Polili, “Ülkedeki tüm insanlar gibi, işçilerde aynı durumda. Yabancı işçilerin, bu aşamada işi çok daha zor ve bunlar için de bir çare üretilmesi gerekir.”

Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit: “Paket ırkçı”

Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, ‘Ekonomik Önlemler Paketi’nde ciddi bir eksiklik olduğuna dikkati çekti.

Naşit, “Bu pakette ırkçılık var. İşverenlerin iki dudağında olan çalışan özellikle de yabancı kesim patron müsaadesi ile bu ülkede kalıyor. Bunca sıkıntı varken, bu paketle birlikte işçiler kaderine terk edildi. Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz, yabancı statüde olanlar ise açlığa mahkûm edildi resmen. Adli olaylara yol açacak bir paket hazırlanırken, hükümet insanları açlıkla sınıyor. Bu insanlar için mutlak süratte düzenleme yapılmalı. Bu paket hiç kimseyi memnun etmedi. Özellikle basın emekçileri için tam bir hayal kırıklığı.”