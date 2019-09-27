15 bin TL yatırdı serbest kaldı

Adına kayıtlı tekne ile insan kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen T.Ç., iki hafta süren soruşturmanın ardından dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis, 10 Eylül 2019 tarihinde A.K.’nin zanlı adına kayıtlı olan Asil Prens isimli tekne ile Çatalköy bölgesinden kanunsuz bir şekilde KKTC’den çıkış yaptığını söyledi. Polis, teknenin çıkış yaptığı bölgede zanlının aracının park halinde tespit edildiğini ifade etti.

Sorgulanan zanlının tekneyi A.K.’ye kiraladığını söylediğini ancak yapılan soruşturmada bu yönde bulgu elde etmediklerini kaydeden polis, KKTC Sahil Güvenlik’ten alınan bilgide A.K.’nin 10-11 Eylül tarihleri arasında sayısı tespit edilmeyen suriye uyruklu şahısları tekne ile Anamur’a götürdüğüne dair bilgi aldıklarını ifade etti.

Zanlının telefon kayıtlarında yapılan soruşturmada ise 11 Eylül sonrası A.K., ile telefon görüşmelerinin tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının 12 Eylül’den beridir tutuklu olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, telefonla ilgili DATA incelemelerinin süreceğini kaydeden polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.