GİRNE’DEKİ 2 KG’A YAKIN UYUŞTURUCU MESELESİ

Girne bölgesinde 3 Şubat’ta ele geçirilen 2 kiloya yakın uyuşturucu meselesiyle ilgili soruşturma büyüdü. Zanlıların 4 kiloyu aşkın uyuşturucu maddeyi güneyden kuzeye geçirdiği ve 1 buçuk kilosunu piyasaya sürdüğü tespit edildi. Başka bir sevkiyata hazırlandıkları da ortaya çıktı…

Didem MENTEŞ

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından 3 Şubat’ta gerçekleşen operasyon sonucu ele geçirilen 1 kilo 689 gram hintkeneviri ve 70 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma büyüdü. Olayla ilgili tutuklu bulunan ve isimlerinin baş harfleri U.S, M.M.A, K.N.M, C.T.Y, E.E, B.Z olan zanlıların ardından H.Ö. isimli bir kişi daha tutuklandı.

Olayla bağlantılı olarak bazı uyuşturucu maddeler daha ele geçilirken, zanlılardan C.T.Y ile E.E’nin aranan başka bir şahısla birlikte 4 kilo hintkeneviri uyuşturucuyu güneyden kuzeye ithal ederek, 1 buçuk kilosunu piyasaya sürdükleri ortaya çıktı. Ayrıca aynı zanlıların 15 bin sterlin değerinde çok yüklü miktarda uyuşturucuyu, kuzeye geçirmek için girişimde bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili başka şahısların da aradığı belirtildi.

Zanlılar mahkeme huzurunda

Meseleyle bağlantılı olarak 7 zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada savcı Mustafa Atakara ve zanlıların avukatları mahkemede hazır bulundu. Savcı Atakara, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz’i mahkemeye tanık olarak dinletti. Polis memuru Ramiz, mahkemede yeminli şahadet vererek olayla ilgili bulguları anlattı. Ramiz, ilk olarak yeni tutuklanan H.Ö ile ilgili ‘uyuşturucu alma ve tasarruf’ suçlarıyla bağlantılı olarak mahkemeye olguları aktardı.

700 gram hintkeneviri, 20 gram kokain

Ramiz, zanlı H.Ö’nün 3 Şubat’ta gerçekleşen operasyonda tutuklanan zanlılardan söz konusu şahısın tespit edilerek, İskele’de tutuklandığını söyledi. Zanlı H.Ö’ye yapılan sorgulamada zanlı C.T.Y. ile uyuşturucu alışverişi yaptığını söylediğini aktaran Ramiz, zanlı H.Ö.’nün, Ocak ayı sonunda C.T.Y’den 39 bin TL karşılığında 700 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain türü uyuşturucu madde aldığını vurguladı. Meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Ramiz, olayla ilgili kayıp olduğuna inanılan emarelerin olduğunu dolayısıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu. Yargıç Mesutoğlu da zanlı H.Ö ile ilgili beyanları değerlendirerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Olayla ilgili tutuklu bulunan ve isimlerinin baş harfleri U.S, M.M.A, K.N.M, C.T.Y, E.E, B.Z olan zanlıların ardından H.Ö. isimli bir kişi daha tutuklandı. Zanlı H.Ö aleyhine 3 gün tutukluluk alınırken, diğer altı zanlı aleyhine 7’şer gün tutukluluk emri alındı

28 gramı camdan attılar

Cemal Ramiz daha sonra diğer 6 zanlıyla ilgili olguları mahkemeye aktardı. 3 Şubat tarihinde Esentepe’de Balıkçı Barınağı yolu olarak bilinen bölgede saat 16.35 sıralarında Esentepe Polis Karakolu’nda görevli polis ekibi tarafından şüpheli görülen NK 477 plakalı aracın kontrol edilerek durdurulmak istendiği belirten Ramiz, araç sürücüsü U.S ve araçta yolcu olarak bulunan M.M.A’nın araç ile olay mahallinden kaçmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramiz, bu sırada her iki zanlının yaklaşık 28 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütün ile karışık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aracın camından atmaya çalıştıklarını da ifade etti.

Kaçmaya çalışan aracın bir süre sonra polis ekipleri tarafından durdurulduğunu söyleyen Ramiz, her iki zanlının tutuklandığını, camdan fırlattıkları, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin de emare olarak alındığını kaydetti.

29 bin 500 TL ile 20 STG ele geçirildi

Meseleyle ilgili her iki zanlıdan soruşturma yapıldığını belirten Ramiz, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddenin aynı gün Girne’de zanlı K.N.M’den 4 bin TL karşılığında satın alındığının tespit edildiğini aktardı.

Ramiz, zanlı K.N.M,C.T.Y, E.E ve B.Z’nin Boğaz’daki bir evde birlikte olduklarının tespit edilmeleri üzerine söz konusu eve gerekli tedbirler alınarak yaklaşıldığını anlattı.

Yapılan operasyonda ikametgahın kapısını açmak istemediğini ve direndiğini bu sırada yüzüne ve başına darbe aldığını belirten Ramiz, zanlı E.E’nin ise görevli polisleri görerek güney kısma doğru koşarak kaçtığını, 500 metre gittikten sonra makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ifade etti. Ramiz, Boğaz’daki evde zanlılar huzurunda yapılan aramada 2. kattaki su boruların olduğu yerde gizlenmiş halde 29 bin 500 TL ile 20 Stg nakit paranın bulunduğunu, uyuşturucu satışından elde edildiği şüphesi üzerine de emare olarak alındığını dile getirdi.

Kiradaki ev uyuşturucu zulası çıktı

Uyuşturucu maddeleri zula edip, satışa hazır hale getirmek için Lapta’da kiraladıkları bir dairenin de zanlı K.N.M ve C.T.Y’nin gösterimi ile tespit edildiğini söyleyen Ramiz, burada yapılan aramada 9 paket halinde 1 kilo 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Ramiz, söz konusu evde yapılan aramada 3 ayrı hassas terazi, 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kap, söz konusu uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanıldığına inanılan birçok naylon poşet, buzdolabı içerisinde şeffaf naylon içerisinde 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu, 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet siyah aletin bulunduğunu açıkladı.

2 kilo 70 gram

Meseleyle ilgili yapılan soruşturmada zanlı K.N.M, C.T.Y, E.E ve B.Z’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi Ocak 2017’de 2 kilo 70 gram ağırlığında hintkeneviri ve 100 gram olarak kokain türü uyuşturucu olarak Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine ithal ettiklerinin belirlendiğini söyleyen Ramiz, zanlı U.S, M.M.A, K.N.M ve C.T.Y’nin gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini belirtti. Ramiz, zanlı U.S ve M.M.A’nın 4 bin TL karşılığında satın aldıkları maddeyi 28 gram olarak değil, 56 gram olarak satın aldıklarını, polislerden kaçtıkları sırada bölgeye yakın bir yerde attıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bölgenin ziyaret edilerek, yapılan aramada atılan 28 gram uyuşturucu maddenin de bulunduğunu söyleyen Ramiz, zanlı U.S’nin Ötüken’deki evinde 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 3 mg ağırlığında hintkeneviri uyuşturucunun şeffaf naylonda tespit edildiğini kaydetti.

4 kilo uyuşturucuyu ithal ettiler

Zanlıların 4 Şubat günü mahkemeye çıkarılarak aleyhlerine 3’er gün tutukluluk emri alındığını belirten Ramiz, bu 3 günlük tutukluluk süresinde zanlı C.T.Y’nin kalmakta olduğu evin çevresinde geniş çaplı arama yapıldığını kaydetti. Ramiz, evin su depolarının olduğu yerde bulunan malzeme odasında 6 gram hintkeneviri daha tespit edildiğini aktararak, zanlılardan birçok ifade temin ettiklerini de söyledi. Ramiz, zanlı C.T.Y ve E.E’nin birlikte 15 bin sterlin ve şuan aranmakta olan bir şahsında yüklü miktarda para koyarak ortak uyuşturucu getirmek için karar verdikleri yönünde ifade temin ettiklerini belirtti. Ayrıca, zanlılardan yapılan sorgulamada zanlı C.T.Y’nin tanıdığı bir şahsa taşımacılık parası olarak 2 bin 500 Sterlin vererek 4 kilo uyuşturucu ve 100 gram kokaini güneyden, kuzeye ithal ettiklerini söylediklerini vurguladı.

1 buçuk kiloyu piyasaya sürdüler

Ramiz, güneyden ithal edilen 4 kilo hintkeneviri ve 100 gram kokainin zanlıların zula ev olarak kullandıkları Lapta’daki eve saklandığını belirterek, aynı akşam zanlıların 4 kilo uyuşturucudan 1 buçuk kilosunu paketleyip 20 gram kokaini de aranan söz konusu şahısa teslim edip piyasaya sürdüklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Cemal Ramiz, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu, zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini vurguladı. Ramiz, soruşturma maksatlı zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

7 gün ek tutukluluk

Yargıç Mesut Mesutoğlu da huzurunda yapılan beyanları değerlendirerek, meselenin ciddiyetine vurgu yaptı. Kamu menfaatine vurgu yaparak, bu tür suçların ülkede artış gösterdiğine dikkat çekti. Mesutoğlu, soruşturmayla ilgili yapılması gereken birçok işlem olduğunu dolayısıyla polisin soruşturmayı salimen yürütebilmesi için zanlılar U.S, M.M.A, K.N.M, C.T.Y, E.E, B.Z’nin 7’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.