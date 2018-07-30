“15 bin kişiye hizmet veriyoruz”

“Yürürlüğe aldığımız ilk proje tıkalı olan su borularının etap etap yenilenmesi oldu. 140 kilometrelik stabilize yol yapım projemiz var. Ova yolları da dahil yapılmış veya çalışılmış pek çok proje var. Resmi iş günü olarak göreve başlayalı 15 gün olabilir ama pek çok projeyi ele aldık. Gökhan Yolu’nda bulunan “Yürüyüş yolu” projesi için de çalışmalar başladı. 2019 yılının ilk işi bu olacak.”

“Bölgede yapılacak işlere karşın dozerci, kamyoncu gibi pek çok hizmet alımı sağlıyoruz, herkesin gönlü oluyor, bizim de işimiz dönüyor. Stabilize çekimine bölgedeki kamyoncuları da dâhil ettik çünkü araçlarımız yetmiyor. Nakliye işlerinde bölge kamyoncularını kullanıyoruz. Seçim döneminde neler söylemişsem onları uyguluyorum.”

“Belediye olarak sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde tüm halkı kucaklayıp, sorunlarını yerinde tespit edip, merkezi hükümetle işbirliği içerisinde sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bunun için de adım attık. Gerek yaşlı, gerek bağımlı gençler, gerekse yardıma muhtaç vatandaşları tek tek tespit etmeye çalışıyoruz.”

“ALO 24 PANİK BUTONU ile 24 saat görevli bir ekibimiz olacak ve gerçek anlamda ihtiyacı olan, tek başına evinde yaşayan ve kimsesi olmayan kişilere hizmet verecek.”

Fehime ALASYA

Göreve geldiği günden bu yana seçim propagandası süresince söz verdiği projeleri hayata geçirmek için kolları sıvayan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı.

Kırklar, Yiğitler, Düzova Çocuk Parkı Projesi, Erdemli Sosyal Tesis Projesi, Cihangir Düğün Salonu Projesi, Ova Yolları Yapımı Projesi ve Gökhan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi gibi yedi büyük projeyi gündemine alan Karavezirler, çalışmalarını anlattı.

Kısa sürede büyük adımlar atıldığına dikkat çeken Karavezirler, bölgesel büyük projeler yanında, vatandaşın beklentilerine de cevap vermeyi amaçlıyor.

Bölgedeki yaşlılar, bakıma muhtaç veya ihtiyaçlı bireyler yanında madde bağımlılarını dahi teker teker belirlemeye başlayan belediye, devletin ilgili birimleri ile de istişare içinde…

Kısa sürede pek çok projenin temeli atıldı

Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, ayağına kadar hizmet götürecek pek çok projenin temelleri atıldı.

Öncelikle bölgede tıkalı olan su borularının etap etap yenilenmesi ele alınırken, yol ve çevre temizliği, bazı bölgelerin peyzajı, ilaçlama, vatandaşa kesintisiz su ulaştırma, belediye ödemelerini vatandaşın ayağına götürme, ALO 24 PANİK BUTONU ile kimsesizlere anında yardım ulaştırma gibi çeşitli konularda da girişimler yapıldı.

Karavezirler, tüm bu çalışmaların yanı sıra dıştan hizmet alımı ile de bölgesel işgücünü kullanarak vatandaşın bütçesine de katkı sağlıyor.

YENİDÜZEN ekibinin Ali Karavezirler ile yaptığı röportajın tamamı şöyle:

“Binlerce lirayı aşan ödenmemiş faturalar var

YENİDÜZEN: Belediyenin durumuyla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz?

Ali Karavezirler: “Belediyede benimle beraber 164 çalışan kişi var. Buna ek olarak aktivite merkezi vs yerlere alınanlar var. Yüzölçümü olarak da ülkedeki en büyük 2. belediye burası. Yapılan son sayıma göre 11 bin 839 kişilik de bir nüfusumuz var. İnsanlar vergi vermiyor, binlerce lirayı aşan ödenmemiş faturalar var, bunlarla mücadele etmenin yollarını bulacağız. Toplam gelirimiz 2017 yılı baz alındığında 27 milyon TL. 4 veya 5 milyon TL’si Ercan Havaalanı’ndan geliyor. Yüzdeliğe vurduğumuzda, bu miktar o kadar fazla değil.”

“Bölgede kayıtlara geçen nüfusta 11 bin 839 kişiye hizmet veriyoruz ama…”

YENİDÜZEN: Bölge nüfusu kaç? Devlet katkısı sizce nüfusunuzla doğru orantılı mı?

Ali Karavezirler: “Askeri köyler hariç, 16 köyde 65 yaş üzeri bin 100 tane yaşlı var. Değirmenlik'e bağlı 6 mahalle, 15 de köy muhtarı olmak üzere 21 muhtarlığımız var. Bunun yanında üç tane de askeri birliğimiz var. Her gün muhtarlarımızla ayrı ayrı görüşüyoruz, her yerde iş yapıyoruz.

Bölgede kayıtlara geçen nüfusta 11 bin 839 kişiye hizmet veriyoruz ama 4 bin 700 tane su sayacımız var. Kayıtlara geçenin aksine en az 15 bin kişiye hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Devlet katkısını 15 bin kişiden fazla almamız gerekiyor.”

Projeler için kollar sıvandı, iş başı yapıldı

YENİDÜZEN: Belediyenin projelerden biraz söz edebilir miyiz?

Ali Karavezirler: “Yürürlüğe aldığımız ilk proje tıkalı olan su borularının etap etap yenilenmesi oldu. Bu çalışma başladı ve epeyce ilerledi. Gökhan Yolu’nda bulunan “Yürüyüş yolu” projesi için de çalışmalar başladı. 2019 yılının ilk işi bu olacak.

Tüm projelerimiz büyük… 140 kilometrelik stabilize yol yapım projemiz var. Ova yolları da dahil yapılmış veya çalışılmış pek çok proje var. Resmi iş günü olarak göreve başlayalı 15 gün olabilir ama çok projeyi ele aldık.

Altı köyü aşkın yerde çevre temizliğimiz devam ediyor. 30 kilometrelik bölgede olan beş nokta, yani banket, yolun sağı, solu gidişi ve gelişi. Bunlar ve refüjlerin içi, altı temizlendi. Toplamda Kara Yolları’na ait bölgede 150 kilometrelik temizlik yapıldı. Bu alanlara artık bölgemiz sınırları içindeki alanlar yani genelde ülkemizin özelde ise bizim belediyemizin alanları olarak bakıyoruz.”

“Şu ana dek ne dediysem hepsini uygulamaya geçiyorum”

“Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Dilekkaya’da, mandıra yolları bitme aşamasına geldi. 140 kilometrelik çalışmalar şu anda 20 kilometresini buldu.

Bunların yanında 16 askeri bölgenin ve tüm köylerin ilaçlaması ikinci kez yapıldı, mandıralar da dahil… İnsanlar sinek kalmadığı için çok mutlu.

Su sorununu çözdük. Günde iki saat su verilen Değirmenlik bölgesine biz 24 saat esaslı, altı muhtarlıkta su veriyoruz. Suyu 800 ton arttırdık. Bu yapılabilir bir çalışmaydı fakat geçmişte neden yapılmadı onu bilemiyorum.

Bölge okullarımızda da çeşitli projeler başladı.

Bölge halkının dinlenme molası olacak olan çay bahçesi için çalışmalara başladık.

Bölgede kaç tane işletme var, net olarak isim isim çalışma yapıyoruz.

Yaşlı Bakım Birimi, muhtarlarla bölgeleri tek tek gezmeye ve sorunları keşfetmeye başladı.

Şu ana dek ne dediysem hepsini uygulamaya geçiyorum.

Bir cihaz kuruyoruz, bu cihaz ile her köyde hayata geçecek olan çalışmada, vatandaş, belediyeye ait tüm ödemeleri kredi kartı ile köyünde yapabilecek.

Örneğin Yiğitlerde kahvede, ilgili köyde 24 saat açık benzin istasyonunda gibi sürekli hizmet verebilecek noktalarda olacak. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, ayağına kadar hizmet vereceğiz.

Yonca çemberinin temizliği ve bakımı, peyzajını üzerimize aldık, bu alanlarda çalışmalarımız olacak.

Bakımsız olan, belediyenin yapmadığı 34 tane park gezildi, artık bu parklara belediye sahip çıkacak. Sorunları tespit edildi ve bu sorunlar giderilmeye çalışılıyor. Raporları çıktı. ”

“Nakliye işlerinde bölge kamyoncularını kullanıyoruz”

YENİDÜZEN: Bu kadar noktaya belediye personeli veya ekipmanı ile yetişmek mümkün oluyor mu?

Ali Karavezirler: “Göreve gelmeden önce işlerimize tüm bölgelileri de katacağız demiştik. Bölgede yapılacak işlere karşın dozerci, kamyoncu gibi pek çok hizmet alımı sağlıyoruz, herkesin gönlü oluyor, bizim de işimiz dönüyor. Stabilize çekimine bölgedeki kamyoncuları da dâhil ettik çünkü araçlarımız yetmiyor. Nakliye işlerinde bölge kamyoncularını kullanıyoruz. Seçim döneminde neler söylemişsem onları uyguluyorum.”

“Gerek yaşlı, gerek bağımlı, gerekse yardıma muhtaç vatandaşları tek tek tespit etmeye çalışıyoruz”

YENİDÜZEN: Belediyenize bağlı bölgesel bazda sıkıntıları soracak olursak?

Ali Karavezirler: “Bazı bölgelerde sıkıntı var. Bunları Başbakanlık müsteşarı ile de görüştük. Bu sorunlar için ilgili bir ekip kurduk ve özellikle sorunlu olan bu bölgelerle yakinen ilgileniyoruz. Belediye olarak sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde tüm halkı kucaklayıp, sorunlarını yerinde tespit edip, merkezi hükümetle işbirliği içerisinde sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bunun için de adım attık.

Gerek yaşlı, gerek bağımlı gençler, gerekse yardıma muhtaç vatandaşları tek tek tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu net olarak yapmaya, devletin ilgili bölümleriyle de istişare içinde olmaya özen gösteriyoruz.

Tahminim bölgemizde 150 civarı hane halkının yardıma ihtiyacı var. Sadece sosyal yardım ve 5 ton su muafiyeti alan kişilerin geçinmesi mümkün değil, bunları belirleyip tüm çıplaklığıyla belgeliyoruz.

Tek tek her vatandaşın sorununa yetişmeye çalışıyorum. Sosyal medya hesabımı ve belediye hesabını da aktif kullanarak halkın bana daha kolay ulaşmasına olanak sağlıyor, ilgili birimleri de bu sorunlara hemen yönlendiriyorum. Bu sayede halk, tüm belediye personelini adeta yönetimi altına aldı.

Bunun yanında hafta sonu da köyleri geziyorum.”

“ALO 24 PANİK BUTONU da hayata geçiriliyor”

YENİDÜZEN: İnsanların belediyeden en büyük beklentisi kişisel kolaylıklar, yaşlıya sağlık hizmeti, öğrenciye toplu taşıma, mahalleye temizlik v.b… Bu bağlamda vatandaşı rahatlatıp emin ellerde hissettirecek kalıcı projeleriniz neler?

Ali Karavezirler: “Bu alanda da yeni bir projemiz var. Yaşlı bakım evi ve bunun gibi çalışmaların yanında, sosyalleşmeleri açısından veya sağlık açısından ayaklarına giden sürekli hizmetler vardır. Fizyoterapist, diyetisyen gibi pek çok destek veriyoruz. Bu bakım evine devam etmeyen ve hizmet vermek istediğimiz kişilerle ilgili de çalışmalarımız var.

Tüm bunların yanında yeni bir uygulama olan ALO 24 PANİK BUTONU da hayata geçiriliyor. 24 saat görevli bir ekibimiz olacak ve gerçek anlamda ihtiyacı olan, tek başına evinde yaşayan ve kimsesi olmayan kişilere hizmet verecek. Bunun çalışması yapılıyor. Kurulan şikâyet birimi aldığı ihbarları hemen değerlendiriyor. Anında müdahale ediyor. Sorunları anında çözmeye odaklandık”