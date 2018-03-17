15 ay hapis cezasına mahkûm edildi…

Mağusa’da İbrahim Koruk’a ait serada işçi olarak çalıştığı dönemde seradan 7 bin 620 TL değerinde sebze ve meyve sirkat ederek satan sanık Süleyman Ülker hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından açıklandı. İtham edildiği “Müstahdem tarafından sirkat” davasını kabul etmeyerek duruşma yoluna giden sanık Ülker, yapılan duruşma sonucunda suçlu bulunarak 15 ay hapis cezasına mahkum edildi.

7 bin 620 TL değerinde sebze ve meyve sirkat ederek satmıştı…

Mağusa’da İbrahim Koruk’a ait serada işçi olarak çalışan sanık Süleyman Ülker, 2012 yılı Kasım ayı ile 2013 yılı Nisan ayları içerisinde toplam 7 bin 620 TL değerinde sebze ve meyveleri sirkat ederek Lefkoşa’da bir başkasına satmıştı. Serasından ürünlerin çalındığını anlayan İbrahim Koruk ise polise giderek şikayetçi olmuş ve sanık Süleyman Ülker tutuklanmıştı.

Beyoğlu: “Müştekiye güven aşıladıktan sonra konu suçu işledi…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanık Süleyman Ülker’i aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Çalışma hayatı içerisinde müstahdem tarafından sirkat suçunun önlenmesinin kamu menfaati yararına olduğunu belirten Beyoğlu, sanığın uzun süre müştekinin yanında çalıştığını ve müştekiye güven aşıladıktan sonra ise konu suçları işlediğini söyledi. Beyoğlu, kamu menfaatini ön planda tutarak sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesi gerektiğini ifade ederek, sanığı 15 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.