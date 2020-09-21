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1485 test yapıldı, 4 pozitif vaka

1485 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1485 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 22  kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1485 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 22  kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 1 kişi ise yoğun bakımdan çıkarıldı.

Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi. 

 

21 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1485

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

Ülke dışından gelen vakalar – yok 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -4 

Yerel vakalar -yok  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 157.391  

Toplam Vaka Sayısı- 704

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 450

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 252  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 216

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

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