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1476 test yapıldı, 5 pozitif vaka

1476 test yapıldı, 5 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1476 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1476 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

 

21 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1476

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar -  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 2 İyileşip

Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 204.706

Toplam Vaka Sayısı- 871

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 795

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 71 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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