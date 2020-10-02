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1446 test yapıldı, 1 pozitif vaka

1446 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1446 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1446 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, pozitif vakanın daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu açıkladı.

 

2 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1446

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1   

Ülke dışından gelen vakalar -  

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar -  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-21

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 172.067     

Toplam Vaka Sayısı- 762

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 690  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 68 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14      

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 54  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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