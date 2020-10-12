1441 test yapıldı, 1 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1441 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1441 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, pozitif vakanın daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi.
12 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1441
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
Ülke dışından gelen vakalar -
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 189.814
Toplam Vaka Sayısı- 815
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 767
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 44
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 33
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1