Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 1441 test yapıldı, 1 pozitif vaka
1441 test yapıldı, 1 pozitif vaka

1441 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1441 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1441 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, pozitif vakanın daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi.

 

12 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1441

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar - 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 189.814

Toplam Vaka Sayısı- 815

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 767  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 44

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 33

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

Bu haber toplam 812 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler