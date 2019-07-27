144 gündür 'kaçak' olan zanlıya 3 gün tutukluluk

Polis ekiplerinin Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirdiği kontrollerde ülkede 144 gündür kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı İ.İ tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar 26 – 27 Temmuz 2019 Tarihleri arasında Lefkoşa bölgesinde yapılan genel kontrollerde zanlının 144 gündür ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının ülkede neden ve ne maksatla bulunduğunun araştırılması gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.