142 Kıbrıslı adaya döndü  

Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı uygulanan önlemler çerçevesinde adaya gelen uçuşların yasaklanmasından dolayı yurtdışında kalan Kıbrıs vatandaşlarından 142’si daha Pazar günü adaya geldi.



Rusya’daki Kıbrıs Büyükelçiliği sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Kıbrıs hükümetinin, Kıbrıslıların adaya dönmesi için çalışmalarına devam ettiğini; pazar günü 142 kişinin adaya döndüğünü duyurdu.



Kıbrıslılar, Cyprus Airways şirketine ait bir uçakla adaya döndü; uçuş Moskova’nın Domodedovo Havalimanından Larnaka Havaalanına gerçekleşti.