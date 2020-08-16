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  3. 1414 test yapıldı, 3 pozitif vaka
1414 test yapıldı, 3 pozitif vaka

1414 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1414 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1414 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.  Pilli, vakaların artışta olması ve son durumun değerlendirmesi için yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Sağlık Bakanlığı'nda toplanarak kararlar üreteceğini açıkladı.

 

16 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1414    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 95.825  

Toplam Vaka Sayısı- 209  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 142

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 63           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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