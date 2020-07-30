14 yılda 251 aile ve 721 çocuğa destek

SOS Çocukköyü Derneği’nin ‘Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesi (AGP) çerçevesinde 2006 yılından beridir sürdüğü çalışmalarla, 251 aile ve 721 çocuğu desteklediği açıklandı.

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Projesi Koordinatörü Hasan Umur, projenin geçmişi ve verdiği desteklerle ilgili yazılı açıklamasında, programda yer alanların, ihtiyaçlarına göre maksimum 5 yıl kalarak hizmet aldıklarını belirtti.

Projede desteklenen ailelerin %40’ının bağımsız olarak topluma geri entegre edildiğini kaydeden Umur, “Uluslararası SOS Federasyonunun Kasım 2016 verilerine göre, içinde KKTC’nin de bulunduğu Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinde bu oran %72’dir” dedi.

Umur, şunları dile getirdi:

“Bizim kıtadaki diğer ülkelere oranla geri kalmamızın en önemli sebebi sosyal güvenlik ağlarının eksikliğinden dolayıdır. Sosyal devlet olmayışımız da bunun için bir sebeptir. Genel anlamda dezavantajlı gruplar olarak adlandırılan kadın, çocuk, yaşlı ve engelli ile ilgili yapılandırılmış, ölçülebilir zaman ve sonuç göstergeleri olan hiçbir program yoktur. Ülkemizde yapılandırılmış bir program ile, düzenli olarak destek sağlayan, sağladığı destekleri günün ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde güncelleyen ve kendini geliştiren tek program SOS Çocukköyü Derneği’nin Aile Güçlendirme Projesi’dir.”

Hasan Umur, projenin her bölgeye erişemediğini ancak risklerin ülke geneline yayıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

“2006 yılından buyana AGP yapılandırılmış bir program ile Uluslarası SOS ÇK Federasyonu kapsamında destekler sağlamaktadır. Bugüne kadar sağlanan desteğin çok önemli bir kısmı Lefkoşa ilçe sınırları ile sınırlı kalmıştır. Yukarıdaki istatistiki veriler ülkemizin tamamının böyle bir ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda bana göre en büyük görev yerel yönetimler ile SOS Çocukköyü Derneği’nin işbirliği yaparak kırsal bölgelerde de bu programı uygulamasını sağlamaktır.

“BAŞARI ÖYKÜLERİ MUTLU EDİYOR”

Sınav ile öğrenci kabul eden bir okula iki proje çocuğu ilk 10’da girmeye hak kazandı. Bu çocuklar, projeye alındıklarından itibaren AGP’nin sağlamış olduğu akademik hayatlarının desteklenmesi, düzenli kitap ve kırtasiye desteği sağlanmıştır. Projede akademik hayatı desteklenen çocuk sayısı 62, toplam projede çocuk sayısı 83.

83 çocuğun tamamı okullara kayıtlı ve akademik hayatları devam etmekte ve yapılan ihtiyaç analizi sonucu 62 çocuğun akademik hayatı desteklenmektedir. Bu çocukların ilerleyen hayatlarında topluma faydalı bireyler olmaları, suçtan uzak durmaları ve ekonomik ve sosyal hayatta aktif olarak yer almaları uzun vadede toplumsal riskleri azaltma konusunda elzemdir.”

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Projesi’nin, değişen şartlara uyum sağlayabilmek için kendini güncellediğini, bu bağlamda canlı ve dinamik kalabildiğini kaydeden Umur, şunları aktardı:

“Mart ayı ortası itibarıyle başlayan salgın süreci boyunca yapılan aktif çalışmalarla, ailelerin ihtiyaçları anında güncellenerek destek mekanizmaları sağlanmıştır. Bu destekler, kısmi sokağa çıkma yasağı dönemindeprojede bulunan ailelerin çocuklarının ihtiyaçları ve gelişimlerine göre oyuncak dağıtımı, (Jenga, Tabu ve yap-boz gibi zeke geliştirici oyunlar). Bu sayede çocukların aileleleri ile birlikte kaliteli zaman geçirirken zeka gelişimlerine de katkıda bulunulmuştur. Çocuk gelişiminde önemli besin kaynaklarından biri olan süt ile ilgili aile evlerine ek katkı sağlandı. Ailelerin gelir elde edememesi nedeniyle ayrıca mevsim geçişi olmasından dolayı, tüm aile bireylerinin yazlık kiyafet, terlik ve ayakkabı ihtiyacı karşılandı. Düzenli olarak sağlanan, gıda paketi sayısı artırılmıştır. Bu süreçte en önemli ihtiyaç olan ekonomik sürdürülebilirlik ile ilgili destek sağlanan ailelerin Mart ve Nisan ayı elektrik su ve kira bedellerine nakdi katkı sağlanmıştır.

Proje Koordinatörü ve iki Sosyal Hizmet Uzmanı’nın çalıştığı proje, şu anda tam kapasite ile çalışmakta ve Lefkoşa bölgesindeki ailelerin güçlenebilmeleri için ebeveynlik kapasitesini artırma eğitimleri, Meslek Edindirme Kursları, Sağlık Desteği, Eğitim Desteği, Ayni bağış Destekleri, Sosyal Aktiviteler, Hukuksal Destek gibi hizmetleri ücretsiz sunuyor.”