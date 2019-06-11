14 yaşındaki kız çocuğu halen kayıp

Girne’de 16 yaşından küçük kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunmaktan suçlanan 17 yaşındaki genç mahkemeye çıkarıldı

Evden kaçan 14 yaşındaki kızı evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki M.D. 16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma ve çocuğun cinsel istismarı suçundan Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlının 14 yaşındaki S.A.U’yu annesi ve babasının izni olmadan Karaoğlanoğlu adresindeki evine götürdüğünü, evde 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Kız çocuğunun amcası şikâyetçi oldu

14 yaşındaki kızın amcasının şikâyetçi olup, izni olmadan zanlının evinde kaldığına dair şikâyetçi olduğunu belirten Varol, zanlının aynı gün tutuklandığını, işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi.

Evden kaçan 14 yaşındaki kızın zanlının evinden ayrıldıktan sonra başka adreslerde kaldığını, halen kayıp olduğunu kaydeden Varol, genç kızın bulunduktan ve doktor kontrolünden geçirildikten sonra zanlının ifadesinin teyidinin olacağını belirtti. Varol, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kız çocuğu ortada yok

Yargıç Meltem Dündar, 14 yaşındaki kızın halen kayıp olduğunu, bulunup ifadesinin alınması ve doktor kontrolünden sonra soruşturmanın netleşeceğini belirterek zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.