14 yaşındaki kayıp kızlar bulundu
9 Haziran’dan beri kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki Suna Anna Uçarcan (K-14) ve Cemile Ceren Hacıoğlu (K-14) bulundu
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Polis, 9 Haziran’dan beri kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki Suna Anna Uçarcan (K-14) ve Cemile Ceren Hacıoğlu (K-14) bulunduğunu açıkladı.
Açıklama şu şekilde; 09.06.2019 tarihinden beridir kayıp olduğu belirtilen Girne’de sakin Suna Anna UÇARCAN (K-14) ve Cemile Ceren HACIOĞLU (K-14) bulunmuş olup soruşturma devam etmektedir.
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Etiketler : kayıp, Suna Anna Uçarcan, Cemile Ceren Hacıoğlu
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