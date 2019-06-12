14 yaşındaki kayıp kızlar bulundu

Polis, 9 Haziran’dan beri kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki Suna Anna Uçarcan (K-14) ve Cemile Ceren Hacıoğlu (K-14) bulunduğunu açıkladı.

Açıklama şu şekilde; 09.06.2019 tarihinden beridir kayıp olduğu belirtilen Girne’de sakin Suna Anna UÇARCAN (K-14) ve Cemile Ceren HACIOĞLU (K-14) bulunmuş olup soruşturma devam etmektedir.