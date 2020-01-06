14 yaşındaki Havinsu kayıp

Polis, 14 yaşındaki Havinsu Kurtal'ın kayıp olduğunu bildirdi. 1 Ocak Çarşamba günü sabah saat 07.30'da evinden ayrılan çocuğun 4 gün sonra kayıp olduğu bildirildi.

Polis konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 01.01.2020 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Havinsu KURTAL (K-14)

ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. 5.01.2020 tarihinde olayın polisin bilgisine gelmesi

üzerine bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

3'üncü kez kayboldu

Havinsu Kurtal, 6 Eylül ve 24 Aralık 2019 tarihlerinde yine evinden ayrılmış kayıp olduğu bildirilmişti.