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14 yaşındaki Havinsu kayıp

14 yaşındaki Havinsu kayıp

Polis, 14 yaşındaki Havinsu Kurtal'ın kayıp olduğunu bildirdi. 1 Ocak Çarşamba günü sabah saat 07.30'da evinden ayrılan çocuğun 4 gün sonra kayıp olduğu bildirildi.

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Polis, 14 yaşındaki Havinsu Kurtal'ın kayıp olduğunu bildirdi. 1 Ocak Çarşamba günü sabah saat 07.30'da evinden ayrılan çocuğun 4 gün sonra kayıp olduğu bildirildi.

Polis konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 01.01.2020 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Havinsu KURTAL (K-14)
ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. 5.01.2020 tarihinde olayın polisin bilgisine gelmesi
üzerine bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

3'üncü kez kayboldu

Havinsu Kurtal, 6 Eylül ve 24 Aralık 2019 tarihlerinde yine evinden ayrılmış kayıp olduğu bildirilmişti.

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