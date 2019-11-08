14 yaşındaki Esin hayatını kaybetti

Hala Sultan İlahiyat Koleji 9.Sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu…

Geçtiğimiz hafta ‘romatizmal bir hastalık ön tanısı’ ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden İstanbul’a sevk edilen ve tedavisi orada devam eden 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk, dün akşam hayatını kaybetti.

İstanbul’da hayatını kaybeden Sönmeztürk’ün cenazesinin bugün adaya geleceği, yarın ise öğle namazının ardından Değirmenlik’te defnedileceği öğrenildi.

Değirmenlikli Rifat ve Nejla Sömneztürk’ün iki kızından biri olan 2005 doğumlu olan Esin Sönmeztürk, kız kardeşi ile birlikte Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eğitim görüyordu.

Sönmeztürk’ün ani ölümü ile Hala Sultan İlahiyat Koleji de adeta yasa büründü…

Özyılkan: “Romatizmal bir hastalık ön tanısı ile sevk edilmişti”

Esin Sönmeztürk’ün rahatsızlığıyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Sönmeztürk’ün ‘romatizmal bir hastalık ön tanısı’ ile Türkiye’ye sevk edildiğini kaydetti.

Özyılkan, konuya ilişkin “Karın ağısı ve ateş ön tanısı ile hastanemize geliyor. Karın ağrısında apandisit de takribi hastalıklardandır. Apandisit müdahale ediliyor ama apandisit olmadığı görüyor ve bu yönde müdahale sonlandırılıyor. Ardından romatizmal bir hastalık ön tanısı konuyor. Ardından bu ön tanı ile Türkiye’ye gönderildi, ardından orada tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Bazen bu hastalık neticesinde çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor.” dedi.