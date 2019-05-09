14 yaşında, 8 haftalık hamile!

Devrim DEMİR

Girne Akçiçek Hastanesi’ne 7 Nisan tarihinde baş dönmesi ve mide ağrısı şikâyeti ile başvuran 14 yaşındaki kız çocuğunun 8 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı.

Hastane yönetimi olayı polise bildirirken, 14 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi Sosyal Hizmetlerde görevli uzmanlar eşliğinde alındı.

1 kişi tutuklandı yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, 14 yaşındaki kız çocuğunun polise verdiği ifadesinin ardından 1 kişi tutuklandı.

14 yaşındaki kız çocuğu ile ‘ cinsel ilişkiye’ girmekle suçlanan zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk alındığı öğrenildi.

Zanlının yarın yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.