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14 yaşında, 8 haftalık hamile!

14 yaşında, 8 haftalık hamile!

Baş dönmesi ve mide ağrısı ile Girne Akçiçek Hastanesi'ne başvuran 14 yaşındaki kız çocuğu 8 haftalık hamile çıktı

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Devrim DEMİR 

Girne Akçiçek Hastanesi’ne 7 Nisan tarihinde baş dönmesi ve mide ağrısı şikâyeti ile başvuran 14 yaşındaki kız çocuğunun 8 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı.

Hastane yönetimi olayı polise bildirirken, 14 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi Sosyal Hizmetlerde görevli uzmanlar eşliğinde alındı.

1 kişi tutuklandı yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, 14 yaşındaki kız çocuğunun polise verdiği ifadesinin ardından 1 kişi tutuklandı.

14 yaşındaki kız çocuğu ile ‘ cinsel ilişkiye’ girmekle suçlanan zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk alındığı öğrenildi.

Zanlının yarın yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

 

 

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