14. Orkide Yürüyüşü 5 Mart'ta

Kanser Araştırma Vakfı’nın 14. Orkide Yürüyüşü 5 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Orkide Yürüyüşü’nün 14’üncüsü “Kansere karşı adım adım” sloganıyla 5 Mart Pazar günü Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Kanser hastalığı hakkında farkındalık yaratmak ve Vakıf tarafından yapılacak araştırmalara gelir sağlamak amacıyla düzenlenecek 14. Orkide Yürüyüşü’nün Kozanköy-Karşıyaka arasında düzenleneceği duyuruldu. Deniz Plaza ve Telsim şubelerinde satışa sunulan biletler 35 TL bağış karşılığı alınabilecek.