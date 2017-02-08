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14. Orkide Yürüyüşü

Kanser Araştırma Vakfı’nın 14. Orkide Yürüyüşü 5 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Orkide Yürüyüşü’nün 14’üncüsü “Kansere karşı adım adım” sloganıyla 5 Mart Pazar günü Telsim ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Kanser hastalığı hakkında farkındalık yaratmak ve Vakıf tarafından yapılacak araştırmalara gelir sağlamak amacıyla düzenlenecek 14. Orkide Yürüyüşü’nün Kozanköy-Karşıyaka arasında düzenleneceği duyuruldu. Deniz Plaza ve Telsim şubelerinde satışa sunulan biletler 35 TL bağış karşılığı alınabilecek.

 

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