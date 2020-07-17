14 Mart öncesi ülkeye gelenler çalışma izni çıkarabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Coronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı, 14 Mart öncesi ülkeye gelenlerin çalışma izni çıkarabileceğini açıkladı.

Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan önlemler neticesinde

izinler aksamış ve işlemlerin yürütülmesinde sıkıntı yaşanmıştı.

Açıklamada, “KKTC İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi tarafından vize süreleri uzatıldığından, 10 Ağustos 2020 tarihine kadar işlem yapabilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

‘Covid 19 salgınından dolayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yürütülen ön izin işlemleri; salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan önlemler neticesinde aksamış ve işlemlerin yürütülmesinde sıkıntı yaşanmıştır.

Pandemi nedeniyle yurt dışı giriş ve çıkışların yapılamamasında dolayı, Bakanlığımız tarafından yürütülen ön izin işlemleri bu dönemde uygulanamamış ve çalışma hayatında yer alacak kişiler kayıt altına alınamamıştır.

Bu çerçevede, Covid 19 pandemisi nedeniyle 14 Mart 2020 tarihinde sınır kapılarının kapanması sebebiyle ülke içinde bulunan ve geçerli bir vizeye sahip olan yabancı uyrukluların ülkemizde çalışmak istemeleri halinde, KKTC’den çıkış yapmadan çalışma izni alabilmelerine Bakanlığımız tarafından olanak tanınmıştır.

Bu kapsamda:

Çalışma izni iptal edilip son işyerinde altı aylık süresini tamamlamamış olan ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal süresi 14 Mart 2020 ve sonrası bitmiş olan;

Ülkemize 14 Mart 2020 tarihinden önce turist vizesi ile giriş yapıp vize bitiş tarihi 14 Mart 2020 ve sonrası olan;

Öğrenci olup okuldan mezun olan veya okul ile ilişkisini kesen ve mezun olduktan veya ilişkiyi kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi 14 Mart 2020 ve sonrası olan çalışma hayatında yer almak isteyen

Yabancı uyruklular çalışma izni alabilecektir.

Söz konusu uygulama ile;

Turist vizesi ile giriş yapan kişiler ; KKTC’ye turist vizesi ile giriş yapmış olup vize süresi 14 Mart 2020 ve sonrası dolan kişiler ;

; KKTC’ye turist vizesi ile giriş yapmış olup vize süresi 14 Mart 2020 ve sonrası dolan kişiler ; Son işyerinde altı aylık süresini tamamlamamış olan kişiler; KKTC’de çalışma izinli olup çalışma izni iptal edilen ve son işyerinde 6 aylık çalışma süresini tamamlamayıp, iptal tarihinden itibaren geçerli olan 40 günlük yasal vize süresinin bitiş tarihi 14 Mart 2020 ve sonrası olan kişiler

KKTC’de çalışma izinli olup çalışma izni iptal edilen ve son işyerinde 6 aylık çalışma süresini tamamlamayıp, iptal tarihinden itibaren geçerli olan 40 günlük yasal vize süresinin bitiş tarihi 14 Mart 2020 ve sonrası olan kişiler Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrenciler; KKTC üniversitelerinde öğrenci olup mezun olan veya üniversite ile ilişkisini kesen ve mezuniyet tarihi veya ilişki kesme tarihinden itibaren geçerli 60 günlük yasal vize süresinin bitiş tarihi 14 Mart 2020 ve sonrası olan kişiler,

KKTC İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi tarafından vize süreleri uzatıldığından, 10 Ağustos 2020 tarihine kadar işlem yapabilecektir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.’