“14 gün karantina” koşullu yat

Ercan’da yaşanan skandalın ardından, gözler Türkiye’den gelerek Karpaz limanına demirleyen yata çevrildi.

M/Y Cipriana isimli gemi, Sağlık Bakanlığı’nın “14 gün karantina şartı ve izni” ile Türkiye’den geldi, YENİDÜZEN’in yaptığı araştırmaya göre gemi personeli ülkeye giriş yapmadı.

Sağlık Bakanlığı’nın izninin “T.C. vatandaşı tekne personelinin M/Y Cipriana isimli gemi ile KKTC'deki Girne veya Karpaz'daki herhangi bir marinada demirlemelerinde ve vardıktan sonra gemi personelinin karaya çıkmaksızın 14 gün boyunca gemide karantina sürelerinin tamamlanmasında Bakanlığımızca bir sakınca görülmemektedir” şeklinde olduğu öğrenildi.

Bu arada gemi personelinin “ek tedbir” olarak gemi yerine karantina otelde gözetim altına alınacağı bilgisi de verildi.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, gelen yatın ‘sağlık protokollerine uygun hareket ettiğini’ söyledi.

Yeşilırmak, şu açıklamayı yaptı:

“Yat; Sağlık Bakanlığımızdan izinlidir. Aynı zamanda bu yat karantina koşullarına uygun bir şekilde mendirekte demirlidir. İki personeli iaşe ve ikmaline gerek kalmayacak şekilde tedbir alınmıştır. Bu nedenle toplum sağlığı açısından tehlike arz etmemektedir. Bizim için önemli olan gelen kişi veya kişilerin karantina koşullarına uygun gelmesidir. Öyle de olduğunu öğrendik.”

Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı da yatla ilgili akşam saat 20:37’de şu açıklamayı yaptı:

“16 Haziran Salı akşam saatlerinde Karpaz Gate Marina açıklarına gelen bir yat kısa süre sonra marinaya ulaşmış olacaktır. Gümrük ve muhaceret işlemlerinin tamamlanması ve yatın içerisinde bulunan biri kaptan ve yardımcısı olan 2 kişiye gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir karantina otelinde 14 gün karantina altında tutulacaklardır.”