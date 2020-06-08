“14 gün güneyi takip edeceğiz, ona göre karar verilecek”

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs'ın yarından itibaren yeni bir uygulamaya geçeceğine, PCR negatif test sonucu ile güneye girişlerin başlayacağına dikkat çekerek geçiş kapıların açılması konusunda "14 gün boyunca bu uygulamayı görmek istiyoruz" dedi.

Mecliste konuşan Özersay “Rum tarafı uluslararası uçuşlara başlamayacağını açıklasaydı bugün belki de geçişlerle ilgili daha farklı noktada olurduk” dedi.

“Biz ve Başbakanlık altındaki kurulun söylediği şudur; 14 gün boyunca bu durumun izlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Rum tarafını uygulayacağı bu yöntem sıkıntı yaratmazsa bu izlenecek ve ona göre karar verilecek” diyen Özersay, “Rum tarafının uygulaması riski artırırsa çok sayıda vaka ortaya çıkarsa yeni bir değerlendirme yapacağız. Her şey yolunda devam ederse karantinasız geliş uygulamasına geçeceğiz.” diye konuştu.

“Türkiye’ye 1 Temmuz’da açacak mıyız yanıtının cevabını Sağlık Bakanı verebilir. Bu konuda Sağlık Bakanı'na yetki verdik. Bir çalışma yapacak” şeklinde konuşan Özersay Türkiye’den gelen yolcularla ilgili karar alınacağında da siyasi bir karar alınmayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, geçiş kapılarının kapalı olması diye birşeyin söz konusu olmadığını iddia ederek “Deniz, kara ve hava yolu ile geliş mümkündür, hepsinde de karantina uygulaması var. Kapalı diye bir durum söz konusu değil” dedi.

“1 Temmuz hükümet kararıdır, ancak değişebilir”

“İki liderin mutabakatı olmadığını, bir görüş alış verişinde olduğunu öğrendik. Bunun hayata geçmesi için hükümetin de cumhurbaşkanının da rolü vardır” diyen Özersay ülkeye gelişlerle ilgili olarak ortaya konan 1 Temmuz kararının hükümetin kararı olduğunu ifade etti. Özersay şunları söyledi: “1 Temmuz tarihi hükümetin ortaya koyduğu bir tarihtir. Özersay’ın ortaya koyduğu tarih değil. Bu konuda Bakanlar Kurulu kararı var. Bu hükümetin pozisyonudur. Bu karar tabii ki değişebilir.

Bu karar sorgulanabilir tabii… İki toplumlu Sağlık Komitesi görüşü var, Başbakanlık altındaki Bilim Kurulu’nun da 1 Temmuz tarihine işaret eden bir karar var. Alanında uzman olan insanlar değişik görüşler ortaya koyabilirler. Her adımda risk vardır. Sağlık alt yapımızın ne olduğu ile doğru orantılıdır alacağımız risk”

“30’a yakın kişi güneye geçecek”

Güneyde çalışan güneye geçemedikleri için işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan işçilerle ilgili de konuşan Özersay 30 civarında işçinin PCR testlerini yaptığını ve yarın büyük ihtimalle güneye geçeceğini açıkladı.

Özersay “30'a yakın kişi PCR testlerini yaptırdılar. Büyük bir ihtimalle testlerini alacaklar, güneye geçip birkaç hafta orada kalmayı göze alacaklar. Bu yarata merhem olur mu, çok fazla olmaz. İşini kaybetmek istemeyen bir grup bunu yapacak. Bu çok kısmi olarak bir çözüm mekanizması çalışmaya başladı” dedi.

Vakalar çıkarsa ederse ne olacak?

Muhalefetin 1 Temmuz kararı ile ilgili sorularını yanıtlayan Özersay şunları söyledi: “Temmuz başı (güneyde) vakalar devam ederse nasıl önlem alacağız diye soruldu. 20 Mayıs'tan bu yapan Rum tarafında 40 vaka ortaya çıktı. Bize de karantina uygulaması ile gelenler vardır. Büyük bir ihtimalle karantinalarda yeni vakalar ortaya çıkacak. Vakalar devam ederse; Rum tarafının uygulaması riski artırırsa çok sayıda vaka ortaya çıkarsa yeni bir değerlendirme yapacağız. Her şey yolunda devam ederse karantinasız geliş uygulamasına geçeceğiz. Türkiye’ye 1 Temmuz’da açacak mıyız yanıtının cevabını Sağlık Bakanı verebilir. Bu konuda Sağlık Bakanı'na yetki verdik. Bir çalışma yapacak. Türkiye’den gelen yolcularla ilgili karar alınacağında da siyasi bir karar alınmayacak"