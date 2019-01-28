Yeni Boğaziçi köyünde 2016 yılı Aralık ayı içerisinde baldızı Bahar Doratlı’nın evine misafir olarak giden ve Bahar Doratlı’ya ait çek defteri içerisinden 8 adet boş çek yaprağını sirkat ettikten sonra konu çek yapraklarını sahteleyip 75 bin 618 TL parayı sahtekarlıkla temin eden sanık Ahmet Kahraman hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Çek sahteleme”, “Sahtelenmiş çeki tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temini”, “Başkasının kimliğine bürünme” ve “İkametgahtan sirkat” davalarından yargılanan sanık Kahraman, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına mahkum edildi.

8 adet boş çek yaprağı sirkat etmişti…

Sanık Ahmet Kahraman, 2016 yılı Aralık ayı içerisinde baldızı olan Bahar Doratlı’nın evine misafir olarak gitmiş ve dolapta muhafaza edilen çek defteri içerisinden 8 adet boş çek yaprağını almak suretiyle sirkat etmişti. Sanık Kahraman, daha sonra sirkat ettiği çek yapraklarını doldurup imzaladıktan ve sahteledikten sonra farklı tarihlerde konu sahtelenmiş çek yapraklarını bozdurmak suretiyle 75 bin 618 TL parayı sahtekarlıkla temin etmişti.

Suçlu bulundu…

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanık Ahmet Kahraman’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Hacı, sanığın işlemiş olduğu suçların çok ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirtti. Bu tip suçların ticari ilişkilerin güvenini sarstığını ve ticari hayatı olumsuz etkilediğini belirten Hacı, çekin ülkemizde bir ekonomik değişim aracı olarak para yerine yaygın olarak kullanıldığının altını çizdi. Hacı, toplumda derin huzursuzluklara yol açan bu tür suçlara caydırıcı ve etkin cezalar verilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, sanığı hapis cezası ile cezalandırmayı oy birliği ile uygun ve adil bulduklarını açıkladı. Hacı, sanığı aleyhine getirilen davalardan 14 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.