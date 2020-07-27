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1391 test yapıldı, 2 pozitif vaka

1391 test yapıldı, 2 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1391 olduğunu,  2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1391 olduğunu,  2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, pozitif olan vakalardan birine ülkemizde yapılan PCR testinin sonucu beklediği otelde Sağlık Bakanlığı ekipleri  tarafından testinin pozitif çıktığı ve ikinci bir test yapılması gerektiğinin iletilmesinin ardından kuralları ihlal ederek, otelden habersiz ayrıldığını ve gemiyle KKTC'den kaçtığının tespit edildiğini açıkladı. 

Pilli, ülkemizden ayrılan şahsın imzaladığı taahütnameye uymayarak yasaları çiğnediğini ve suç işlediğini, konuyla  ilgili Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile görüşüldüğünü, gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.  

Yarın itibariyle tüm otellerle bir taahhütname imzalanacağına değinen Pilli, yurt dışından gelerek test sonucu çıkıncaya kadar otellerde izole olmak  zorunda olan kişilerle ilgili otellerin sorumlu olacağını, izinsiz ayrılan kişilerle veya kurallara uymayanlarla birlikte ilgili otel işletmecilerine de gerekli cezai yaptırımın uygulanacabileceğini kaydetti.

Pilli, diğer pozitif vakanın ise ülkemize 7 gün önce hava yolu ile geldiğini, bu kişiye ülkemizde PCR testi yapıldığını ve sonucun negatif olduğunu, ancak ilgili şahsın daha sonra  belli şikayetlerle Ateş ve Öksürük Polikliniğine başvurduğunu ve bu arada yeniden yapılan PCR testinde pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını ifade etti.  Vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirten Bakan Pilli, halkımıza çağrıda bulunarak, durumun ciddiyetini unutmamamız gerektiğini, kendi sağlığımız için maske kullanımı,  sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini hatırlattı.  

 

27 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1391      

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok   

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 65.419   

Toplam Vaka Sayısı- 135  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 21       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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