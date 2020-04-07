138 test, 2 yeni vaka

- Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün yapılan 138 test sonucunda 2 pozitif vakaya daha rastlandığını açıkladı.

- Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk pozitif vakanın üzerinden 28 gün geçtiğini açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Covid-19’dan bugün ilk yurttaşımızı kaybettik” dedi.

- Bugün 138 test yapıldı, 2 yeni pozitif vaka açıklandı.

- 3246 toplam test sayısına ulaşıldığı belirtilirken, 44 hastanın taburcu edildiği bilgisi verildi.

- Sağlık Bakanı Ali Pilli, insanların evde kalmasını, dışarı çıkanların da mutlaka maske takmasını istedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün iki yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Pilli, bugün sabah kaybedilen Ümit Tilki’ye de başsağlığı diledi. Bir kişinin taburcu edildiğini söyleyen Pilli, bugün 138 test yapıldığını ifade etti.

Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada, 28 gün önce ilk tespit edilen Covid-19 vakasından beri 3246 test yapıldığını, 94 vaka tespit edildiğini belirtti. Toplam 44 hastanın taburcu edildiğini, 47 hastanın tedavisinin ise devam ettiğini, bir kişinin yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Pilli, kaybedilen üç hastanın hem yaş olarak ileri, hem de kronik hastalıkları olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada özellikle gençlere evde kalma çağrısında bulunarak, evden çıkmak zorunda kalındığında maske kullanılması gerektiği ve sosyal mesafeyi korunması gerektiğini kaydetti. Pilli, 28 gündür sağlık çalışanlarının özveriyle canı gönülden çalıştığını vurgulayarak, Dünya Sağlık Günü’nü kutladı.

Pilli, ülke olarak durumumuzun kötü olmadığını ancak bunun belli olamayacağını, tüm uyarılara uyulması gerektiğini belirtti.

Pilli, “Bu toplumda kimse bir şeyi gizleyemez, Sağlık Bakanlığı’nın tüm verileri doğrudur” dedi.

Özyılkan: "Nisan sonuna kadar 150 solunum cihazı"

Başhekim Dr. Adil Özyılkan, dünyadaki Covid-19 salgınına paralel 11 yataklı nöroloji servisini karantinaya dönüştürdüklerini anlattı, “Tomografi cihazını da ayrı bir düzenleme ile koronavirüs hastalarının hizmetine sunduk” dedi.

Süreç içerisinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni “Pandemi Hastanesi”ne dönüştürdüklerini anlatan Başhekim Dr. Adil Özyılkan, şu anda 52 solunum cihazına (ventilatör) sahip oldukları bilgisini verdi.

130 hemşire, 32 doktor, 11 enfeksiyon ekibi ile bir “mücadele ekibi” kurduklarını anlatan Başhekim, Ayaktan Tanı Merkezi’nin de özel bir birim olarak düzenlendiğini söyledi.

Solunum cihazı sayısının Nisan ayında yapılacak takviyelerle 150’ye yükseleceği bilgisi verildi.

Ülkede 333 hekim, 828 hemşirenin de göreve hazır olduğu ifade edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, konuşmasının devamında şunlara değindi:

“Hastanemizde bir yangınla birlikte çok büyük sorunlarımız doğdu, Bakanlıkla bu hasarı gidermeye çalışırken ilk kez Covid-19’la karşılaştık. Vaka hemen Bakanlığa bildirildikten sonra polis de harekete geçmiştir. Hastalığın hızlı ilerlemesiyle daha çok birimimiz açıldı. Ameliyathanemiz hazır hale getirildi, yoğun bakımımız hazırdır, yangından hasar gören cerrahi bakımda çalışmalarımız ise sürüyor. Halkımızdan isteğimiz evlerinde kalmalarıdır.”

Soydan: “90 yeni solunum cihazı geliyor”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Cenk Soydan, “Ventilatör (solunum cihazı) sayımız 52’ydi, ancak 60’a ulaştı. 90 adet yeni ventilatör siparişinde bulunduk, Nisan ayında hepsinin ulaşması bekleniyor. Toplam solunum cihazı sayımız 150’yi bulacak” şeklinde açıklamada bulundu.

Tatar: "Bulaşmayı minimum seviyeye düşürdük"

Başbakan Ersin Tatar, şöyle konuştu: “Tüm sağlık çalışanlarının Sağlık Günü’nü kutlarım. Hükümetimiz 9 Mart’ta tespit edilen Covid-19 vakası sonrası, Bakan Pilli’nin de ısrarıyla o gün charter uçuşları ve okulları durdurdu. Özelde ve kamuda birçok sektör kapatıldı. Bulaşmayı minimum seviyede tutmak ve yapay seyir sürecinde olmamız halkın başarısıdır. Bakanımıza ve onun kadrosuna, halkımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz sosyal sorumluluk adına örnek bir davranış gösterdi. Evde kalmaya devam edelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a da geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bu süreci koordineli çalışma ile yavaş yavaş atlatacağız. Son charter uçuş sonrası bir süre uçuşlara ara vereceğiz. Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Yurtdışından gelip karantinaya alınan kişiler sağlık çalışanları ile birlikte otellerde tutuluyor ve bildiğiniz gibi bu kolay bir süreç değildir. 1400 hemşiremiz, hem kendilerini koruyarak, bu kadar test yapılmasını ve hiç bulaşma olmamasından gurur duyuyorum ve onların özverisini tebrik ediyorum.”