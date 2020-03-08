1344 kadın polise sığındı

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın kuzeyindeki kadına yönelik ‘resmi’ şiddet verileri ürkütüyor, ortaya çıkan tablo can yakıyor.

15 aylık süreçte, bin 344 kadının şiddet gördüğü polis kayıtlarına geçti.

Ürkütücü rakamlara bakıldığında ilk sırada sözlü şiddet yer alırken, bunu fiziki şiddet takip etti.

Polise yüzlerce yardım çığlığı…

2018 yılı Kasım ayında Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren ‘Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne 15 ayda yüzlerce ihbar yapıldı.

Şiddete maruz kalan yüzlerce kadın ‘Alo 183’ ve ‘155’ Polis hattından yardım istedi.

Şiddet türleri arasında fiziki şiddetin yanı sıra özel hayatın gizliliğine aykırı hareketler de polis bültenine yansıdı.

Ayrılmak istediği kız arkadaşını veya eşini cep telefonundaki görüntüleri ile tehdit ederek şantaj uygulayan kişiler mahkemeye sevk edildi.

Fiziki şiddet uygulayarak, eşini veya kız arkadaşını bedensel zarara uğratanlar hakkında da yasal işlem başlatılırken, mahkemelerin ‘şiddet’ konusunda caydırıcı cezaları dikkat çekti.

Ocak ayında Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da şiddet baş gösterdi…

2020 yılının ilk ayında B.B., Girne’de eşini kıskançlık yüzünden darp etti. Eşinin boğazını sıkarak, yüzüne tokat atan B.B., isimli şahıs ileride yargılanmak üzere kefaletle serbest kaldı.

Yine Ocak ayında Lefkoşa’da kendisine para vermediği gerekçesi ile kız arkadaşını ciddi şekilde darp ederek tehdit eden A.O., soruşturmasının ardından hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Girne’de meydana gelen bir başka darp olayında ise, kıskançlık yüzünden aralarında tartışma çıkan Ö.C.A., kız arkadaşının boğazını sıkarak öldürmek istedi, burnunu kırdı.

Mahkeme emri ile tutuklanan zanlı teminatla serbest kaldı.

Şubat ayının ilk günlerinde Mağusa’da yaşanan bir başka kadına şiddet olayında ise, ayrılma aşamasındaki eşinin görüntülerini sosyal medyada yayımlamakla tehdit eden 1 kişi tutuklandı.

Eşinin görüntülerini sosyal medya da yayımlamak suçundan tutuklanan A.Y., yargılanıncaya kadar serbest kaldı.

Mağusa’da son yaşanan şiddet olayında ise, 1 kişi ayrılma aşamasındaki eşini darp etti. Mahkemeye çıkarılan şahıs teminata bağlanarak serbest kaldı.

Şikâyetin ardından kadın her türlü korunuyor…

Mağdurlar gerçekleşen şikâyetin ardından rehabilitasyonları sağlanarak, gerekli sığınma, mali destek ve adli girişim imkânlarından ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahip oluyor.

Fiziksel şiddet ilk sırada…

YENİDÜZEN’in elde ettiği istatistik bilgilerde, şiddete maruz kalan bin 344 kadının 453’ü eşleri, erkek arkadaşları ve boşandıkları eşleri tarafından ciddi şekilde darp edilerek fiziksel saldırıya uğradı.

214 ise şiddet tehdidine maruz kalırken, 147 kadın telefonda aranarak veya mesaj yöntemiyle taciz edildi. 530 kadın ise diğer suçlara ilişkin polise başvurarak yardım istedi.

453 kadın darp 214’ü tehdit edildi…

2018 yılı Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde ayrı birim olarak devreye giren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi açıldığı günden 2020 yılı Şubat ayına kadar yüzlerce çağrıya koştu. Şiddete maruz kalan 453 kadın 15 aylık süreçte ciddi şekilde darp edilerek fiziksel saldırıya uğradı. 214 kadın şiddet tehdidi ile soluğu poliste alırken, 147 kadın telefonda ya da gelen mesajlardaki tehditlerle polise sığındı.

En çok şikâyet Lefkoşa…

Şiddet görüp artık susmayan kadınlar 15 ayda polis hattı ‘155’ veya ‘Alo 183’ hattından çığlıklarını duyurmayı başardı.

YENİDÜZEN’in edindiği istatistik bilgilere göre, en çok yardım telefonu Lefkoşa’dan yağdı. 2018 Kasım- 2020 Şubat ayları arasında polise Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’den yüzlerce çağrı yapıldı.

Biri kaburgalarını kırdı, biri öldüresiye şiddet uyguladı…

Kadına yönelik şiddet olaylarında ciddi bir artış olduğu gözle görülür şekilde verilerle ortaya kondu. Ürkütücü rakamlara bakıldığında ilk sırada sözlü şiddet yer alırken, bunu fiziki şiddet takip etti.

2020 yılının ilk ayında Girne’de Karaoğlanoğlu’nda birlikte yaşadığı kız arkadaşını kemerle darp edip, kaburgalarını kıran B.D., şikayet üzerine tutuklandı.

A.D. isimli kadının iki kaburgasında kırık, sırtında 3-4 günlük olduğu belirtilen morluk, burnunda yara, şişlik ve morluk olduğuna dair rapor temin edildi.Tutukluluk süresi dolan B.D., yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi.

Şiddete maruz kalan bir başka kadının yaşadığı korku dolu anlar da yine Girne’de yaşandı.

Ocak ayında Ozanköy’de erkek arkadaşı C.G.’nin 3 saat işkencesine maruz kalan genç kadın, kendi imkânları ile kurtularak polise sığındı.

Aldığı darbelerle gözünde görme kaybı ve vücudunun birçok yerinde ciddi yaralanmalar yaşayan genç kadın C.G.’den şikâyetçi oldu.

Mahkemeye çıkarılan C.G., teminatla serbest kaldı.

‘Müstehcen tehdide’ 4 ay, ‘işkenceye’ 6 yıl hapislik…

Lefkoşa’da eski kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını çekerek öldürmekle tehdit eden N.Ö., yargılanarak 4 ay hapse mahkum edildi.

Girne’de 2019 yılı ağustos ayında yaşanan tüyler ürperten işkence olayında tutuklu yargılanan C.G., ise 6 yıl hapse mahkum edildi. C.G., eşi E.G.,’den şüphelendiği gerekçesi ile elektrik kablosu ile bağladıktan sonra kemerle 3 saat boyunca dövdü. C.G., şiddet içerikli görüntüleri cep telefonuna kaydederek, eşini polise gitmesi durumunda ölümle tehdit etti., E.G. kendi imkânları ile polise giderek eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.