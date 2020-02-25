132 yolcu karantinaya alındı

Corona virüsü paniğinin yaşandığı İran'daki Türk vatandaşlarından dönmek isteyenler uçakla Türkiye'ye götürüldü..

132 yolcuyu taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.



Uçaktakilerin tamamı ilk kontrol ve karantina süreci için Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne aktarıldı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 23 Şubat'tan itibaren komşu İran ile kara, demir ve havayolu geçişlerinin durdurulduğunu anımsattı.

Kara sınırlarının karşılıklı olarak kapatıldığını ancak havayoluyla Türkiye'den İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşlerin devam ettiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:



"İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır."



"VAKAYA RASTLANMADI"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Türkiye'de yeni corona virüsü vakasına rastlanılmadığını vurguladı.



İlgili bakanlıkların iş birliği, Bilim Kurulunun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarıyla Türkiye'yi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf ettiklerini kaydeden Koca, bu konuyla alakalı ilk günden şeffaflığa dayalı bir iletişim içerisinde olduklarını vurguladı.

"TEDBİRLER GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR"



Koca, bu virüse karşı alınan tedbirler için şu ifadeleri kullandı:



"Bilindiği gibi yeni koronavirüs konusu, dünyanın ortak gündem maddeleri arasında. Türkiye olarak aldığımız tedbirlerin ölçeği, gelişmelere bağlı şekilde değişmektedir. Ulusal, uluslararası ölçekli yeni tedbirlere dair son birkaç günden bazı bilgiler sunmak istiyorum. 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. 21 Şubat'tan itibaren, İran'ın yeni koronavirüs vakası görülen Kum kentinden gelen yolcuların ülkemize girişine izin verilmemiştir.



Kara, demir ve havayolu ile geçişlerin durdurulmasından önce bu tedbir sıkı bir şekilde uygulanmıştır. İran ve Nahçıvan sınır kapılarından gelen yolcular, tek tek sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren 26 yabancı uyruklu yolcu, tedbirler gereği geri çevrilmiştir. 21-23 Şubat arasında, İran'dan gelen ve yine soğuk algınlığı belirtileri gösteren 16 vatandaşımızsa, ülkeye girişte hemen gözlem altına alınmıştır. Test numuneleri çalışılmış, sonuçlar yeni koronavirüs yönünden negatif, yani temiz çıkmıştır. Bir hafta önce İran'dan gelen ve dün Mardin Kızıltepe'de gözlem altına alınan bir vatandaşımızın numune sonucu da negatif çıkmıştır. Bu vatandaşımız bugün taburcu edilecektir."

Gelen ilk bilgiler uçaktaki bir yolcuda corona virüsü belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı yönündeydi. Uçaktaki 17 yolcunun şüpheli olarak değerlendirildiği iddia ediliyordu.