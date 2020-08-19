Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 1309 test yapıldı, 4 pozitif vaka
1309 test yapıldı, 4 pozitif vaka

1309 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1309 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1309 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin  hava yolu, 1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

19 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1309  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 101.241    

Toplam Vaka Sayısı- 234  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 160 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bu haber toplam 989 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler