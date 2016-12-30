



Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği, “130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesini” tamamladı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Yenicami Anaokulu’nda genç kadınlar ve çocukları için hazırlanan ihtiyaçlar ailelere sunuldu. Yenicami Anaokulu Müdürü Eray Esenel burada yaptığı konuşmada, şahsı ve okulu adına duyarlı yaklaşımlarından dolayı derneğe teşekkürlerini sundu ve bunun örnek gösterilecek bir davranış olduğunu belirtti. GEKAD Kurucu ve Genel Başkanı Hatiç Kürşad ise, bu yardım projesinin başarılı olduğunu çocuklar ve annelerinin gözlerinde gördüğünü belirterek, bundan sonra da sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında başarılı projeler sunacaklarını kaydetti.