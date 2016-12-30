Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. “130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesi” tamamlandı
“130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesi” tamamlandı

“130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesi” tamamlandı

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği, “130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesini” tamamladı. 

A+A-



Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği, “130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesini” tamamladı. 
Dernekten verilen bilgiye göre, Yenicami Anaokulu’nda genç kadınlar ve çocukları için hazırlanan ihtiyaçlar ailelere sunuldu. Yenicami Anaokulu Müdürü Eray Esenel burada yaptığı konuşmada, şahsı ve okulu adına duyarlı yaklaşımlarından dolayı derneğe teşekkürlerini sundu ve bunun örnek gösterilecek bir davranış olduğunu belirtti. GEKAD Kurucu ve Genel Başkanı Hatiç Kürşad ise, bu yardım projesinin başarılı olduğunu çocuklar ve annelerinin gözlerinde gördüğünü belirterek, bundan sonra da sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında başarılı projeler sunacaklarını kaydetti.

 

Bu haber toplam 67 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.