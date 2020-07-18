13 yıl sonra gelen kayıp ilanı

Londra’da 13 yıl önce kaybolan Haydar Koyuncu aranıyor.

Londra Gazete’nin haberine göre, 4 Eylül 2007’den itibaren kayıp olan Haydar Koyuncu için İngiliz polisi sosyal medyada “aranıyor” paylaşımı yaptı.

Kayıp adam en son görüldüğünde 37 yaşında olduğu belirtildi.

Polisin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Haydar Koyuncu’nun kayıp olduğunu belirterek kayıp adamı görenlerin veya herhangi bir bilgiye sahip olanların polise bilgi vermeleri istendi.

Yapılan paylaşımda, Koyuncu’nun Londra’nın, Turnpike Lane, Hornsey, İslington, Clapton and Thames Valley bölgesinde daha önce görüldüğü ifade edildi.