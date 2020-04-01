13 yaşında Covid-19'dan yaşamını yitirdi

İngiltere’nin en genç Koronavirüs kurbanı 13 yaşındaki bir çocuk oldu.

İngiltere'de yayın yapan Londra Gazete'de yer alan habere göre sağlık sorunu olmayan 13 yaşındaki Ismail Mohamed A. isimli çocuğun Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Güney Londra’da yaşayan 13 yaşındaki çocuğun dün sabah Kings College Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vefat eden çocuğun cenaze işlemleri için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlatıldı.

Madinah College tarafından oluşturulan bağış sayfasında, yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocuğun söz konusu okulda öğretmenlik yapan bir kişinin kardeşi olduğu belirtildi.

4 bin poundluk bağış kampanyasında şu ana kadar 10 bin pounddan fazla bağış yapıldı.