13. MAAŞI DP Mİ ÖDEYECEK?

Seçime bir ay kaldı, partilerin telaşı da arttı…

Anlaşılan bazılarını telaş öyle bir sardı ki, her şeyi de birbirine karıştırdı. Demokrat Parti ve Başkanı Serdar Denktaş da bunlardan biri…

Partisi’nin adaylarını çevresine topladığı ‘SEÇİM FİLMİ’nde 13. Maaşın Cuma günü ödeneceğini açıklayan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, maaşları DP ödemiş gibi 2-3 gün önce Kasım maaşlarının ödendiği, yıl sonu da Aralık Maaşları’nın ödeneceği ile REKLAM yapmaya çalışıyor…

Adaylar ile ‘seçim filmi’nde maaş reklamı!

DP adayları ile SEÇİM FİLMİ’nde ‘müjdeler’ veren Serdar Denktaş’ın ifadeleri şöyle:

“Birkaç aydır söylemekteydik bu yıl 13. Maaşlar erken ödenecek diye... Cuma gün diğer bütün ödemelerimiz de devem ederken, piyasanın beklediği diğer ödemeler de devam ederken, 13. Maaşlar da Cuma gün ödenmiş olacak. Sosyal sigorta emeklilerinin de, devlet emeklilerinin de tüm 13. Maaşlar ödenmiş olacak. Dolayısıyla Kasım maaşları 2-3 gün önce ödenmişti, aradan bir hafta geçince 13. Maaş ödenecek, yıl sonu Aralık Maaşları ödenecek. Yıl sonu insanımız inşallah daha rahat bir yıla giriş yapabilecek. Yeni yeni yıl inşallah hepimize hayırlı olacak…”

Erhürman’dan ‘BİZ’ vurgusu…

Adayların partilerinden bağımsız ‘bireysel’ propagandalarını arttığı bugünlerde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ‘biz’ vurgusu dikkat çekti…

“Her biri yalnız ve yalnızca kendisine çalışıyor” diyen Erhürman, özellikle son 20 ayda bu halkı "biz" olmaktan, "halk" olmaktan çıkaranların zihniyetinin, en açık bir biçimde seçim zamanında görüldüğüne işaret etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bütün hükümet dönemlerinde ve özellikle son 20 ayda bu halkı "biz" olmaktan, "halk" olmaktan çıkaranların zihniyeti en açık bir biçimde seçim zamanında görülüyor. Her biri yalnız ve yalnızca kendisine çalışıyor. Hükümete gelmek ve yine yalnızca kendilerine çalışmak istiyorlar. Bu halk ne çektiyse "biz" değil "ben" diyenlerden çekti. Artık "biz" olmak, "halk" olmak zamanıdır... ”

Yüksek Seçim Kurulu, YDP’nin bir adayını uygun bulmadı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Milletvekili adaylığı için yapılan başvurular üzerindeki incelemeleri sonucu, Yeniden Doğuş Partisi’nden bir ismi adaylık için uygun bulmadığı, bazı adaylarla ilgili de EKSİK EVRAK uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Yeniden Doğuş Partisi, Yüksek Seçim Kurulu’nca uygun bulunmayan bir adaylarına ilişkin yaptıklarına itiraz sonrası, YSK’nin NİHAİ KARARI’nı bekliyor…

Bir adayla ilgili itirazı ve bazı adaylarla ilgili de evrak eksikliğini doğrulayan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, eksik evrakların tamamlandığını, YSK tarafından uygun bulunmayan adayla ilgili ise kendilerinin itirazda bulunduğunu ve önceki gün, duruşma yapıldığını aktardı.

Arıklı: “Nihai kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek”

“YSK Karakter Belgesi falan istiyor, İlçe Seçim Kurulları inceler, uygun bulmadıklarını düşürdük derler… İtiraz yaptık, karşı görüşü beyan ettik. 3 hakimli duruşma yapıldı. Nihai kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek” diyen Genel Başkan Arıklı, ‘bugün- yarın’ YSK’nin nihai kararının iletilmesini beklediklerini de ifade etti.

YSK’nin uygun bulmadığı, kendilerinin de itiraz ederek karşı görüşlerini sundukları adayın ‘Girne Bölgesi’ adaylarından biri olduğunu söylemekle yetinen Arıklı, diğer adaylarla bazı adarlarla ilgili sadece eksik evrak sıkıntısı yaşandığını, onların da giderildiğini kaydetti.

Başkan Arıklı, “Mesela bir adayımızın belgelerine muhtar ’19 yıldır burada yaşıyor’ yazmış… Yüksek Seçim Kurulu ‘3 yıl yazılmalı’ diyor… Bunun gibi şeyler” ifadelerini kullandı…

Arıklı soru üzerine, YSK’nin itirazı kabul etmeyip söz konusu ismin adaylığını düşürmesi durumunda, aday sıralamalarında bu isimden sonra gelen ismin listeye gireceğini de ifade etti.

TAKVİM İŞLİYOR!

Yüksek Seçim Kurulu’nun 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Erken Genel Seçime yönelik takvimi işliyor…

Buna göre; 3 Aralık itibarıyla askıya alınan sandık seçmen listeleri, 7 günlük sürenin sonuna kadar, yani 10 Aralık’a kadar askıda kalacak.

10 Aralık tarihinde ise adaylar kesinleşecek.

Aynı gün siyasi partilerin ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için yapılacak adçekme Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

11 Aralık’ta kesinleşen adaylar, Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilan edilecek.

Takvime göre aynı gün Yüksek Seçim Kurulu huzurunda adçekme yapılacak. 12 Aralık’ta da resmi olarak seçim propagandası başlayacak.