13 KİŞİ YASAKLI GÖÇMEN!

Bakanlar Kurulu, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanlarla ilgili bir karar aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Mart tarihli karara göre, KKTC’de Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış kişilere Polis Genel Müdürlüğü’nün uygun göreceği sayıda koruma polisi; Başbakan olarak görev yapmış kişilere ise kamuda görevli birer odacı şoför verilecek.

Bakanlar Kurulu bu kararıyla, 25 Nisan 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararını da iptal etti. Eski kararın KKTC’de görev yapmış başbakanların hizmetlerine birer odacı-şoför verilmesine ilişkin olduğu belirtildi.

ANKARA’YA ATAŞE

KKTC Ankara Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ataşesi görevine Rauf Ataöv atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı müşaviri Rauf Ataöv’ün Ankara’daki ataşelik görevi, dünden itibaren başladı.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine ise, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik ve Müdür Müşavir İsmail Balcı atandı.

İki atamanın, Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 12 Mayıs 2016’da üye olarak atadığı Olgun Amcaoğlu ve İlkan Varol’un görevlerine yine Bakanlar Kurulu kararıyla 30 Haziran 2016’da son verilmesi nedeniyle yapıldığı belirtildi.

MUSTAFA TOSUN BRTK YÖNETİM KURULU’NA ATANDI

Hüseyin Çobanoğlu’nun istifasıyla boşalan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu üyeliğine de Mustafa Tosun atandı.

ERCAN ALTYAPI İŞLERİ KONTROLLÜK TEŞKİLATI

Ercan Havaalanı Yeni Yatırım Altyapı Kontrollük Teşkilatı Oluşturulmasına ilişkin 30 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı tadil edilerek teşkilat yeniden oluşturuldu.

Ercan Havaalanı Altyapı İşleri Kontrollük Teşkilatı şu isimlerden oluştu:

“Erdem Şentürk (Altyapı Kontrol Amiri-TC Altyapı Yatırımları Genel Müdürü), Gökhan Dağman (Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Muavini, Elektrik Elektronik Mühendisi), Serhan Kazmacı (Etüt Proje Araştırma Şube Amiri, İnşaat Mühendisi, Karayolları Dairesi), Eran Boratan (Makine Mühendisi, Planlama ve İnşaat Dairesi), Hıfzı Avdan (İnşaat Mühendisi, Planlama ve İnşaat Dairesi), Mustafa Oğuz Akçay (Mimar, Planlama ve İnşaat Dairesi), Arkın Şansalan (İnşaat Mühendisi, Karayolları Dairesi), Peri Yüksel (İnşaat Mühendisi, Sivil Havacılık Dairesi), Mustafa Kaleli (Elektrik Elektronik Mühendisi, Planlama ve İnşaat Dairesi)”

ERCAN HAVALİMANI ÜST YAPI İŞLERİ KONTROLLÜK TEŞKİLATI

Bakanlar Kurulu, aynı şekilde Ercan Havalimanı Üst Yapı İşleri Kontrollük Teşkilatı’yla ilgili de karar aldı ve teşkilatı yeniden oluşturdu.

Buna göre, Ercan Havalimanı Üst Yapı İşleri Kontrollük Teşkilatı’nda şu isimler görevlendirildi:

“Sevgi Tokgöz (Üst Yapı Kontrol Amiri, TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü), Gökhan Dağman (Sivil Havacılık Dairesi Müdür Muavini, Elektrik-Elektronik Mühendisi), Eran Boratan (Makine Mühendisi, Planlama ve İnşaat Dairesi), Hıfzı Avdan (İnşaat Mühendisi, Planlama ve İnşaat Dairesi), Mustafa Oğuz Akçay (Mimar, Planlama ve İnşaat Dairesi), Peri Yüksel (İnşaat Mühendisi, Sivil Havacılık Dairesi), Mustafa Kaleli (Elektrik Elektronik Mühendisi, Planlama ve İnşaat Dairesi), Pınar Özetem Kayabaşı (Mmar, Planlama ve İnşaat Dairesi)”

BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR VE FAALİYETE GÖNÜLLÜ SON VERME TEBLİĞİ

Merkez Bankası’nın “Bankaların Birleşme, Devir Ve Faaliyete Gönüllü Son Verme Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bankaların tüzel kişiliklerinin birleşme veya devir suretiyle el değiştirmesi veya faaliyete gönüllü olarak son verme sonucunda tasfiye olan bankanın aktif ve pasifleri ile hak, alacak, mevduat, borç ve yükümlülük süreçlerine ilişkin esas ve usulleri düzenliyor.

TAŞINMAZ MAL VERGİSİ ORANLARI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu, 2018 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü’nü de onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzükle, binalar ve arsalarla ilgili vergi miktarları yeniden düzenlendi.

İZİN KURULU’NDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası uyarınca oluşturulan İzin Kurulu’nda üye değişikliğine gidildi.

Bakanlar Kurulu, 6 Haziran 2017’de Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’ni temsilen kurul üyeliğine atanan Cem Pişmiş’in, Trafik Dairesi Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, ilgili yasa uyarınca ilgili birlik tarafından temsilci olarak önerilmemiş olması nedeniyle üyelikten alınmasına ve Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’ni temsilen Fahri Otçuoğlu’nun atanmasına karar verdi.



İzin Kurulu’nda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi Metin Özerem ile İçişleri Bakanlığı temsilcisi Muslu Akgüney’in görevden alınmasına ve yerlerine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı temsilen Bakanlık Müdürü Emete Baylan ile İçişleri Bakanlığı’nı temsilen Özel Kalem Müdürü Aral Moral’ın atanması da onaylandı.

13 KİŞİ YASAKLI GÖÇMEN

Bakanlar Kurulu, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca, 13 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.

Tümü de Türkiye’nin çeşitli yerlerinde doğan “Murat Dalgın, Nurettin Cihan Hanlıoğlu, Hüseyin Kırbaş, Şenol Sofu, Ali İncekara, Uğur Bayrak, Bülent Kılıç, Uğur Yusufoğlu, İsmail Arer, Tarık Bulut, Fahrettin Helli, Umut Ertürk, Onur Ergün” hakkında alınan yasaklı göçmen kararının gerekçesi şöyle açıklandı:

“Barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunması.”