13 kişi yasağı ihlal etti, 1 kişi de karantina kuralına uymadı

Ülkede bugün 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin ise evde geçirmesi gereken 14 günlük karantina kuralına uymadığı tespit edildi.

Polisin konuyla ilgili açıklamasına göre, bu sabahtan saat 18.00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde tespit edilen şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi.