

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, denetimler sonucu Lefkoşa’da 6 , Girne’de 6 ve Güzelyurt’ta 1 inşaatın faaliyetlerinin durdurulduğunu açıladı.



Zeki Çeler bu yöndeki açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.

İşte o açıklama

Bildiğiniz üzere iş kazalar “cinayetleri” yüzünden dün acil kriz masası oluşturduk ve burada hem acil önlemler hemde bütünlüklü çözüm için neler yapılması gerekliliğinde paydaş kurumlarla irtibata geçtik.

Bugün alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla ; Çalışma Dairesi müfettişleri ile birlikte ; Lefkoşa ve Girne’deki inşaat denetimlerine bende katıldım.

Karşılaştığım manzara aslında beklenen birşeydi fakat olayı yakından görmek, sorumluluğunu hissetmek ve oralarda can güvenliği olmadan çalışan emekçilerin gözüne baktığımda neler hissettiğimi anlatamam.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından Lefkoşa’da 8, Girne’de 6, Güzelyurt’ta 2 inşaat; iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenirken; Lefkoşa’da 6 , Girne’de 6 ve Güzelyurt’ta 1 inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulunduğundan, mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından durduruldu.

Denetçi arkadaşlar denetim yapılan inşaatları hem durdurdu hemde yapılması gerekenler listesini ilgili sorumlulara verdi.

Verdi vermesine ama insan hayatının bu adada bu kadar ucuz, bu kadar değersiz görülmesi, o emekçilerin gözlerine bakarken beni nasıl utandırdı tahmin bile edemezsiniz. Ekmek parası için bu şartlarda çalıştırılmaları kabul edilemez.

Teftişlerin artık daha sık olacağına dikkat çekmek isterim. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan hiç bir inşaata tolerans gösterilmeyecektir.

Güvenli iş ortamı yaratmanın yalnızca inşaat sektöründe değil her sektörde öncelikli olması gerektiğinin altını çizmek isterim. İş kazalarının en sık yaşandığı sektör olan inşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin temsilcilerine de buradan bir kez daha çağrıda bulunmak isterim. Lütfen iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması konusunda her kesim üzerine düşeni yapsın ve yasal mevzuata uygun davransın

Umarım tüm paydaş kesimdeki arkadaşlar bu çalışmalara gereken önemi göstererek güvenli ve huzurlu bir çalışma yaşamını hayata geçirmiş oluruz.

Yapacak daha çok işimiz var...

Denetimlere katılan çalışma müfettişi arkadaşlarıma da ayrıca teşkkür ederim.