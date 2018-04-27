Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği’nin düzenlediği “13.Geleneksel Çilek Festivali” yarın başlıyor.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, Yeşilırmak’ta yer alacak etkinlik yarın saat 10.30’da kortej yürüyüşü ile başlayıp saat 11.00’de açılış töreniyle devam edecek.

Dans gösterileri, konserler ve yarışmalara yer verilecek festival 1 Mayıs Salı akşamı 13. Geleneksel Çilek Güzeli Yarışması ile sona erecek.