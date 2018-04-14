13. Geleneksel Çilek Festivali 28 Nisan’da başlıyor. Festival, 1 Mayıs’ta düzenlenecek 13. Geleneksel Çilek Güzellik Yarışması ile sona erecek.

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar tarafından yapılan açıklamaya göre, dört gün sürecek festival, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış töreni, 28 Nisan Cumartesi günü saat 11.00 de, kapanış töreni 1 Mayıs Salı akşamı 13. Geleneksel Çilek Güzellik Yarışması ile Yeşilırmak Festival Alanı’nda yapılacak.

Festival boyunca müzik grupları konserler verecek, minikler şöleni, halk oyunları, dans gösterileri, yüzme maratonu, sörf gösterileri yapılacak, çilek ürünleri yarışmaları ile doğa & çilek yürüyüşleri ve çilek bahçelerine ziyaretler düzenlenecek.

15 Nisan Pazar günü Kurutepe – Yeşilırmak güzergahında 2018 yılının 2. Çilek Yürüyüşü yapılacak ve 22 Nisan Pazar günü Aspava Spor Kulübü katkıları ile Yedidalga Aspava tesislerinde 13. Geleneksel Çilek Festivali Yüzme Maratonu düzenlenecek.

Çilek Festivali 1973 yılında başlamıştı. 1973 yılının ilk Çilek Güzeli

ayni zamanda 1975 yılında yapılan Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nda da

ilk Kuzey Kıbrıs Güzeli seçilmişti. Çilek Festivalleri, 1973 – 1977 yılları

arasında yoğun katılımla gerçekleştirilmişti. 2013 yılında seçilen 8.

Çilek Güzeli ayni zamanda Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nda da 2013 Kuzey

Kıbrıs Güzeli seçilmişti.

