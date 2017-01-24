13 Aralık’ta tamamlanan ihaleyi kim kazandı?

Kıb-Tek’te kuruma bağlı elektrik üretim tesislerinin sigortalanması ile ilgili 13 Aralık’ta tamamlanan ihale tartışmalara neden oldu.

İhaleye katılan bazı şirketlerin, ‘usulsüzlük’ iddiasıyla mahkemeye başvurma hazırlığında oldukları iddia edildi.

YENİDÜZEN'e bilgi veren Kıbrıs Sigorta Genel Müdürü Hasan Basri Beycanlı, Kıb-Tek’in çıktığı ihaleye katıldıklarını ancak prosedür gereği Ocak ayı başında kimin kazandığının duyurulması gereken ihaleyle ilgili herhangi bir bildirim yapılmadığını söyledi.

“Her şirket bu tip olaylarda hukuk müşaviri ile birlikte hareket eder, müzakere eder. Yöntem budur” diyen Beycanlı, “Sonuçta istediği yerden sigorta yapılabilir. Biz 3-4 yıldır Kıb-Tek ile çalışıyorduk. Ancak ihaleyi yasal yapıp yapmadıklarını Kıb-Tek ile görüşmek gerekiyor”

“İhale 13 Aralık’ta sona erdi”

Beycanlı, Eylül’de açılan ihalenin 13 Aralık’ta sona erdiğini belirterek, ihaleye yönelik resmi bir yazının ellerine ulaşmadığını ifade etti.

“İhaleye başka şirketler de katıldı. Ancak bize verilmedi diye duyumlar alıyoruz” diye konuşarak, sürecin takipçisi olduklarını açıkladı.

Ayrıca Beycanlı, ihaleyle ilgili kurumdan gelecek olan bildirimi de beklediklerini sözlerine ekledi.