1238 test yapıldı, 5 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1238 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1238 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise yurt dışından gelen bir kişinin temaslısı olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
4 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1238
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 75.755
Toplam Vaka Sayısı- 158
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 121
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 33
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok