Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 1238 test yapıldı, 5 pozitif vaka
1238 test yapıldı, 5 pozitif vaka

1238 test yapıldı, 5 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1238 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1238 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise yurt dışından gelen bir kişinin temaslısı olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

4 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1238      

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 75.755  

Toplam Vaka Sayısı- 158    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 121 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 33          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bu haber toplam 2043 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler