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1220 test yapıldı, 4 pozitif vaka

1220 test yapıldı, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı. 

Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

5  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 76.975 

Toplam Vaka Sayısı- 162   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 126 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 32           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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