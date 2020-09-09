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1214 test yapıldı, 19 pozitif vaka

1214 test yapıldı, 19 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1214 olduğunu, 19 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1214 olduğunu, 19 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 10 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.   

 

9 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1214 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -6 

Yerel vakalar -10 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 134.479

Toplam Vaka Sayısı- 494 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 296  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 194     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 81 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 113  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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