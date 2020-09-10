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1210 test yapıldı, 22 pozitif vaka

1210 test yapıldı, 22 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1210 olduğunu, 22 pozitif vakaya  rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1210 olduğunu, 22 pozitif vakaya  rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

10 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1210 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -16

Yerel vakalar -5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-15

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 135.689

Toplam Vaka Sayısı- 516 İyileşip

Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 311  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 201     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 82 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 119 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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