Ayşe GÜLER



Kıbrıs’ın kuzeyinde evliliklerle birlikte boşanma rakamları da artıyor. Geçtiğimiz yıl 1204 çift dünya evine girerken, 841 çift ise yollarını ayırmayı tercih ederek, boşandı. Yaşanan ayrılıklardan 596 çocuk etkilendi.

Boşanmaların 6-10 yıl arası ile 16 yıl ve üzerindeki evliliklerde çoğunluklu olması da dikkat çekti, 1 yıl evli kalan ancak ayrılan çiftlerin de azımsanamayacak sayıda olduğu görüldü.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan rapora göre; 2015 yılında ise 798 boşanma gerçekleşmişti.

2016 yılında 1204 çiftin evlenmesi nedeniyle Resim ve Ruhsatlar gelir kalemi altında evlendirme memurluklarında 252 bin 670 TL’lik damga pulu tahsilatı yapıldığı da rapora yansıdı.

1204 evlenme, 841 boşanma davası!...

Geçtiğimiz yıl 1075 aile davasından 841’i boşanma davası olarak gerçekleşti.

Boşanma davalarının nedenlerine bakıldığında ise ilk sırada, evlilikleri en az 1 yıl süren çiftlerin, boşanmayı kabul etmeleri ya da birlikte başvurmaları yer aldı.

Bu yöntemle mahkemeye 569 çift başvurarak, boşandı. Bunun yanı sıra aynı yıl 245 çift ise ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşandı.

Boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 arayla ayrı yaşaması nedeniyle de 27 çift ayrıldı.

En fazla ayrılık 6-10 yıl arasında…

Boşanmaların özellikle 6 ile 10 yıl arasında gerçekleştiği dikkat çekerken, 1 yıl evli kalan ancak ayrılan çiftlerin de azımsanamayacak sayıda olduğu görülüyor.

2016 yılında 6 ile 10 yıl arasında evli kalan toplam 230 çift ayrıldı, 1 yıl evli kalan 45 çift de boşanma yoluna gitti.

Öte yandan en fazla boşanmalar arasında yer alan 16 yıl ve üzeri evliliklerde ise 224 çift yollarını ayırdı.

Diğer boşanmaların evlilik süreleri ise şöyle: 11-15 yıl arası evli kalan 136 çift, 5 yıl evli kalan 58 çift, 2 yıl evli kalan 53 çift, 3 yıl evli kalan 49 çift, 4 yıl evli kalan 46 çift, 1 yıl evli kalan 45 çift

1204 çift evlendi! Evliliklerden 252 bin 670 TL GELİR!...

2016 yılında toplamda 1204 çift evlendi.

En fazla evlilik Mağusa ve Lefkoşa’da gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl Mağusa’da 413, Lefkoşa’da 382, Girne’de 290, Güzelyurt 86, Lefke’de ise 33 çift evlendi.

Öte yandan Resim ve Ruhsatlar gelir kalemi altında evlendirme memurluklarında 252 bin 670 TL’lik damga pulu tahsilatı yapıldığı da rapora yansıdı.