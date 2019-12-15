120 eserden oluşan sergi açılıyor

Özbekistanlı sanatçılar Sardor Allbergenov, Erkin Bozorov, İlhomjon Otanoyev, Urinboy Khamdamov, Alisher Khamdamow, Umarbek Rajaboy tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 120 eserden oluşan altı kişisel resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacak

17 Aralık 2019 Salı günü saat 08.30’da, Özbekistanlı sanatçılar Sardor Allbergenov’a ait 20 eser, Erkin Bozorov’a ait 20 eser, İlhomjon Otanoyev’a ait 20 eser, Urinboy Khamdamov’a ait 20 eser, Alisher Khamdamow’a ait 20 Eser ve Umarbek Rajaboy’a ait 20 eserden oluşan altı kişisel resim sergisi toplam 120 çalışma, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda yer alacak.

Sardor Allbergenov Kimdir?

20 Ekim 1980'de Urgenç şehrinde doğdu. 1996 yılında Bekzod Sanat Enstitüsü'nde restorasyon bölümünde eğitimine devam etti. 2003'te aynı bölümün yüksek lisans programından mezun oldu.

Fransa, Almanya, Kazakistan ve Rusya'da sergilere katılan sanatçının eserleri ABD, Kore, Türkiye, Japonya ve diğer ülkelerin özel koleksiyonlarında bulunmaktadır.

Halen Taşkent şehirde yaşamaktadır.

Erkin Bozorov Kimdir?

16 Aralık'ta Navoi ilçesinde doğdu. 2001'de sanat lisesinden mezun oldu. 2001- 2007 yılları arasında Bekzod Sanat Enstitüsü'nde lisan ve yüksek lisans eğitimi aldı. 2017'den itibaren Özbekistan Sanat Akademisi üyesidir.

Bölgesel, yerel ve uluslararası sergilere katılmaktadır.

İlhomjon Otanoyev Kimdir?

1978'de Cizak şehrinde doğdu. 1991'den 1995'e kadar Andijan Sanat okulunda okudu.

1995'ten 2000'e kadar Bekzod Sanat Enstitüsü'nde, 2002 yılında da aynı Enstitüsü'nün yüksek lisan programından mezun oldu. 2010 yılında 'TOP ART' yarışmada 'Yılın sanatçısı' ödülünü aldı.

Özbekistan Sanat Akademisi tarafından 'Gümüş Madalya' ile ödüllendirilen sanatçı bölgesel, yerel ve uluslararası sergilere katılmaktadır.

Urinboy Khamdamov Kimdir?

18 Şubat 1986'da Fergana şehrinde doğdu. 2001'de sanat lisesinden mezun oldu. 2003-2006 yıllarda Bankov Koleji'nde okudu. 2006'dan 2011'e kadar Bekzod Sanat Enstitüsü'nde eğitim gördü. Özbekistan Sanat Akademisi üyesidir.Bölgesel, yerel ve uluslararası sergilere katılmaktadır.

Alisher Khamdamow Kimdir?

24 Ekim 1986'da Fergana şehrinde doğdu. 2002'den 2005'e kadar Bankov Koleji'nde okudu.

2006'dan 2010'a kadar Bekzod Sanat Enstitüsü'nde okudu. 2013'ten 2017'ye kadar Bekzod Sanat Enstitüsü'nde öğretmenlik yaptı. 2010 yılından itibaren Özbekistan Sanat Akademisi üyesidir. Bölgesel, yerel ve uluslararası sergilere katılmaktadır.

Umarbek Rajaboy Kimdir?

1985'te Özbekistan'ın Horezm bölgesinde doğdu. Sanat okuldan mezun olduktan sonra Bekzod Sanat Enstitüsü'nde 2003- 2007 yıllar arasında eğitimine devam etti. 2014 yılında resim bölümünün yüksek lisans programından mezun oldu. Bekzod Sanat Enstitüsü'nde öğretim üyesidir. Bölgesel, yerel ve uluslararası sergilere katılmaktadır. Eserleri Rusya, Çin, Türkiye ve diğer ülkelerin özel koleksiyonlarında bulunmaktadır.