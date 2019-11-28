12 yaşındaki kıza tecavüzü itiraf etti, “rızasıyla yaptım” dedi

İTİRAFLAR KAN DONDURDU… Ülkede infiale neden olan tecavüz iddiası ile tutuklanan amca F.B.’nin itirafları kan dondurdu. Polis, zanlının cep telefonunda küçük çocukla sosyal medya üzerinde silinmiş mesajları ele geçirildi.

ODASI CEPHANELİK GİBİ… YENİDÜZEN'in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre; F.B'nin yatak odasındaki dolapta 80 adet 9 mm'lik mermi, 35 adet 7.62 mm'lik izli mermi, 20 adet 7.65 mm'lik canlı mermi, 8 adet 9 mm'lik kurusıkı, 4 adet kalibrelik canlı, mermi ve 5 adet 7.62 x 51 ebatlarında mermi tespit edildi.

Devrim DEMİR

Bafra’da öz kardeşinin 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz suçundan aranan 40 yaşındaki astsubay F.B., önceki gün Büyükkonuk-Kaplıca arasında gerçekleşen operasyonda tutuklandı, mahkemedeki itirafında suçunu kabul etti.

F.B., polise verdiği ilk ifadesinde çocuğun kendi gönül rızası ile ilişkiye girdiği yönünde bir itirafta bulundu.

Tüyler ürperten bir başka itirafta ise küçük çocukla defalarca birlikte olduğunu itiraf eden zanlının cep telefonunda küçük çocukla sosyal medya üzerinde silinmiş mesajları ele geçirildi.

YENİDÜZEN’in polise yakın kaynaklardan edindiği bilgide zanlının 2017 yılında da ailesi tarafından benzer bir şikâyetin polise yapıldığı, daha sonra şikâyetin geri çekilerek davanın kapatıldığı öğrenildi.

Zanlı F.B.’nin evinde önceki gece gerçekleşen aramada evde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

Polis tedbir amaçlı zanlıyı sabahın erken saatlerinde İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkardı.

Ziyamet Polis Karakolu’nda görevli Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa, zanlı aleyhinde benzer şikâyetlerin araştırıldığına dikkati çekerek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Tutku Candaş, meselenin ciddiyetine dikkati çekerek polisin soruşturmasını tamamlayabilmesi için 2 gün tutukluluk emri verdi.

Dağlık alanda operasyonla yakalandı

Ziyamet Polis Karakolunda görevli Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa, zanlının 26 Kasım tarihinde Büyükkonuk-Kaplıca arasında dağlık alanda gerçekleşen operasyonda yakalandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa, F.B.’nin tutuklandıktan sonra verdiği ilk gönüllü ifadesinde işlediği suçu itiraf ettiğini ve 12 yaşındaki çocuğun gönül rızası ile ilişkiye girdiklerini beyan etti.

Tüyler ürperten iddialar

İskele Kaza Mahkemesi’nde tedbir amaçlı dün sabahın erken saatlerinde mahkemeye geniş güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarılan zanlı F.B.’nin verdiği ifade kan dondurdu. F.B., ifadesinde 12 yaşındaki çocukla “gönül rızası ile defalarca birlikte olduğunu” söyledi.

Müffetiş Muavini Ceyhan Paşa, mahkemede verdiği ifadede zanlı aleyhinde benzer şikayetlerin araştırıldığını belirtti.

2017 yılında şikâyet geri çekildi

Bir başka tüyler ürperten iddia ise, zanlının 2017 yılında aile içinde benzer bir suç işlediği ve polise şikâyet edildiği. İddialara göre, aile yakınlarının şikâyeti geri çekmesi ile dosyanın kapatıldığı öğrenildi.

Ev cephanelik gibi çıktı

GKK''ya ait Yedidalga Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Astsubay olarak görev yapan F.B'nin evinde yapılan aramada çok sayıda mermi tespit edildi. Mermiler polis tarafından emare olarak alındı.

YENİDÜZEN'in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre; F.B'nin evindeki yatak odasındaki dolapta 80 adet 9 mm'lik mermi, 35 adet 7.62 mm'lik izli mermi, 20 adet 7.65 mm'lik canlı mermi, 8 adet 9 mm'lik kurusıkı, 4 adet kalibrelik canlı, mermi ve 5 adet 7.62 x 51 ebatlarında mermi tespit edildi.

Olay infial yarattı

Müfettiş Muavini, olayın ülke genelinde ve Karpaz bölgesinde büyük infial yarattığını alınması gereken ifadeler olduğunu ifade ederek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Savcı Ahmet Özlemler, talebe itiraz etmezken Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.