12 savcı münhaline 98 başvuru!

Devrim DEMİR

Hukuk Dairesi’nin Şubat ayında açtığı Savcı ve Savcı yardımcılığı için 12 kişilik münhale 98 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Münhale başvuran 98 kişi ile ilgili mülakat geçen hafta tamamlanırken, Başsavcılığın başvuran 98 kişiyi ayrı ayrı mülakata çağırdığı öğrenildi.

Değerlendirmelerin ardından savcılık atamalarının 15 Mart tarihinden sonra yapılması bekleniyor.

Öztürk: “Çok yönlü bir mülakat gerçekleştirildi”

Başsavcı Behiç Öztürk, YENİDÜZEN’e konuştu. Mülakatların 4 Mart tarihinde başladığını 98 başvurunun tek tek değerlendirdiklerini kaydetti. Öztürk, ceza, hukuk hatta Taşınmaz Mal Komisyonu’na savcı ihtiyacı olduğunu belirtti. Azami 12 savcının alınacağını ifade eden Öztürk, “Savcılık münhali için başvuran 98 kişiyi tek tek mülakata çağırdık. Çok adil davrandık, başvuranların duruşlarını, hukuki bilgilerini taradık çok yönlü bir mülakat gerçekleştirdik. Adaletsiz davranmak istemiyoruz, hepsinin bir beklentisi olan başarılı çocuklar gördük, memnun olduk” dedi.

Atamalar 15’inden sonra

Mülakatların tamamlandığını kaydeden Başsavcı Behiç Öztürk, ciddi bir iş ortaya koyduklarını kaydederek başvuran herkesi tek tek görüşmeye çağırdıklarını ve 98 kişiye adil davranıldığını belirtti. Başarılı olan Savcı ve Savcı yardımcılarının atamalarının ise 15 Mart tarihinden sonra yapılması bekleniyor.