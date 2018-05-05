12 Mayıs’ta “Ne Kavgamız Bitti Ne Sevdamız” yürüyüşü

17 Mayıs Organizasyon Komitesi Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü adına yürüyüş düzenleyecek. 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin yaptığı açıklama şöyle:

“17 Mayıs Organizasyon Komitesi olarak ilk kez 2016 yılında "Toplum buna hazır değil." bahanesine karşı "Hazırık!" sloganıyla cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı eylem günü olan 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’nü düzenlemek adına bir araya geldik. Geçtiğimiz yıl da mücadelemizi sürdürdüğümüzü, çeşitliliğimiz ve rengimizle yine sokakta hep birlikte olduğumuzu göstermek için "Hade Gene!" diyerek yollara döküldük.

Bu yıl ise “Ne kavgamız bitti, ne sevdamız!” diyerek, coğrafyamızda da lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ+) hak ve özgürlük mücadelesini yükseltmek için yeniden bir araya gelecek ve 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü’nün ruh hastalıkları listesinden çıkartılmasının yıldönümü olan bu günü, tüm coşkusuyla kutlayacağız. Ne ayrımcılığa karşı verdiğimiz kavga ne de özgür ve onurlu bir yaşamaya olan aşkımız bitti!

Bu amaçla, Homofobi, Bifobi ve Transfobi karşıtı yürüyüş, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da, Lefkoşa’da, Dereboyu Suitex önünden başlayacak ve Surlariçi Uray Sokak’ta son bulacaktır. Adamızın dört tarafından herkesi, hep birlikte "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam!" demek için, homofobi, bifobi ve transfobi temelli ayrımcılıkla mücadele etmeye ve ses çıkarmaya davet ediyoruz.”